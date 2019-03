Casa do Jornalista promove assembleia

A diretoria executiva, conselho superior e conselho fiscal da Associação Catarinense de Imprensa – Casa do Jornalista, está convocando seus associados para assembleia geral,a acontecer em sua nova sede social, na próxima segunda-feira,18, tendo em pauta a alteração do estatuto social e a nova sede. De acordo com o presidente Ademir Arnon, agora a entidade está nesta fase de modernização, justo quando ocorre a sua consolidação junto aos mais diversos segmentos da sociedade civil organizada.