Eu não sei se quero ou não

um amor como este distante

eu às vezes fico enlouquecido

como um cavaleiro andante

eu procuro a pessoa amada

atrás do horizonte

luto com moinho de vento

sou Dom Quixote

eu percorro lugares desconhecidos

com Sancho Pança fiel escudeiro

não encontro Dulcinéia

nem o amor verdadeiro