CEAL: Aulas começam na segunda-feira

Os alunos da EEM Almirante Lamego, ao contrário dos demais estabelecimentos, iniciarão o ano letivo na próxima segunda-feira (13). A mudança no calendário escolar foi motivada pelas obras de reforma e ampliação em andamento na instituição desde maio do ano passado.

As obras que avançam em boa parte da escola trazem mudança à movimentação de entrada e saída dos alunos, que passa para nova guarita com acesso pela Avenida Colombo Machado Salles. Até aqui foram concluídas a reforma de dez novas salas de aula e laboratório. A biblioteca, cozinha, refeitório e área de convivência ganharam um novo local, estando recebendo agora os últimos retoques para recepcionar os educandos. A instituição recebeu ainda a construção de um castelo d’água e de uma subestação de energia elétrica.

No total, 4.468,00ms² serão reformados, contemplando a substituição da estrutura do telhado de madeira por metálica, das telhas, forros, cerâmicas e pastilhas, esquadrias, rede elétrica e toda a rede hidrossanitária existente. Ao final a área de ampliação será de 792,40ms², com o aumento da sala dos professores, de quatro salas de aulas e cozinha. O auditório também será remodelado com filas escalonadas, rampas, escadas e palco.

Os investimentos do Governo do Estado para execução dos trabalhos nesta obra são de R$ 5,5 milhões, com prazo de conclusão de 760 dias.