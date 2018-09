CEAL comemora 54 anos

Em meio a uma grande reforma e ampliação que vem ganhando, a Escola de Ensino Médio Almirante Lamego, na próxima quinta-feira, 20, chegará aos seus 54 anos de atividades.

Um pouco da sua história

A Escola de Ensino Médio Almirante Lamego tem suas raízes no antigo “Ginásio Lagunense”, que em 16 de abril de 1932, foi solenemente inaugurado, passando a funcionar em 1933 com o reconhecimento do Ministério da Educação. Os professores Romeu Ulysséa, Ruben Ulysséa, José Varella Júnior e Manoel Grott foram os que iniciaram o trabalho educacional, oficializando o ensino no Ginásio em Laguna. Foi a primeira instituição fundada no sul de nosso estado, recebendo alunos não só dos municípios vizinhos como também da região serrana, trazendo inestimáveis benefícios à Juventude, permitindo o acesso ao mundo cultural. A manutenção do “Ginásio Lagunense” era da entidade legalmente constituída chamada “Congregação dos Professores do Ginásio Lagunense”. A Entidade procurou cumprir sempre seu objetivo que era a eficiência na qualidade da Educação. Em 1949 cria-se a “Escola Técnica de Comércio Lagunense”, em 1950 a “Escola Normal Brito Peixoto” por iniciativa do Professor Ruben Ulysséa. Em 1964 o governo de Santa Catarina encampa o “Ginásio Lagunense” com todos os cursos, transformando-a em Escola Pública que passa a ser chamada de “Conjunto Educacional Almirante Lamego”, pela Lei nº 3.408 de 17 de março de 1964, sendo que em 20 de setembro daquele ano foi inaugurado o prédio atual com a presença do então Governador Celso Ramos. Portanto, a escola este ano completará o seu cinqüentenário como escola Pública. Com a reforma do Ensino Médio, Parecer nº 15/98 da Câmara de Educação Básica (CEB), do Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovado 01/06/98, através da Portaria E/0017 SED, de 28/03/2000, inicia-se o reordenamento desta Unidade Escolar. Passando a atender somente alunos do Ensino Médio, com os cursos de Educação Geral e reabertura do curso de Magistério no ano de 2004 (Habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais). Com este reordenamento o Conjunto Educacional Almirante Lamego altera sua identificação, passando a ser denominado “Escola de Ensino Médio Almirante Lamego”. Em 2009, esta Unidade Escolar sofreu profundas transformações ao incorporar a Escola de Educação Básica Lagunense. Em 2012 a escola passou a atender os alunos em tempo integral, passando a oferecer diversas atividades diferenciadas, entre elas, aulas de informática, empreendedorismo, dança, coral, teatro e esportes dentro do currículo regular do ensino médio, agora denominado INOVADOR. A hoje EEMAL, conta com 68 funcionários e atende um total de 512 alunos em matrícula regular, no matutino com 10 turmas, sendo 4 de Ensino Médio Inovador, 4 de Ensino Médio Regular, 1 de Ensino Médio Profissionalizante e 1 de Ensino Fundamental (Séries Finais); no Vespertino, com duas turmas, ambas no Ensino Médio Regular: e no Noturno, com 6 turmas, sendo 3 de Ensino Médio e 3 turmas de Magistério.

A Escola tem como diretor Geral o Professor Danilo Prudêncio da Costa, e como Assessoras a administradora Maristela Curcio Hoffmam e a Supervisora escolar Sayonara Machado Feuser. A Direção e funcionários agradecem toda a comunidade, alunos e professores que passaram por esta escola, pelo apoio recebido nestes 54 anos dedicados à Educação das gerações lagunenses.

Diretores

Já foram diretores da conhecida escola, entre outros, Ruben Ulysséa, Jairo Ulysséa Baião, Dilza Remor Hulbert, Flavio Correa Delgado, Walmor Correa, Maria de Lourdes Barros, Maria Salete Santos Duarte, Maria da Graça de Bem Alcântara, Maria Tereza Pedone Carneiro, Maysa Guedes Anastasiadis, Marco Antonio da Silva, Jorge Rebelo, Salésio Heidmann, Janice dos Reis, José Lucas dos Santos, Neusa Preuss Custódio, Jadna Ramos Carneiro, Carla Chede Pereira, Seloé Pacheco, Bento David, Perpetua Guimarães, Nice Oreano Gasperin, Elizabeth Mendes, Osmar da Silveira, José de Limas Filho, Noemi Pacheco de Oliveira, Silas Pacheco, Olga Júlia, Rosane Duarte e Norberto Pedro de Amorim.

Comemorações

De acordo com a direção da escola a data será comemorada a partir das 10h com manifestações de professores e alunos e corte de um bolo.