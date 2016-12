A partir de 2005 passou a atuar como corretor de imóveis e empresário no ramo imobiliário, instalando em Laguna a empresa Imobiliária Plantar Ltda, inclusive integrando o comite de avaliação de imóveis do município de Laguna.

Até chegar a atuação de hoje, com a Plantar Imobiliária, na praia do Mar Grosso, Celso da Silva Thiesen, dos mais conhecidos e conceituados em toda região, iniciou suas atividades profissionais como recenseador do IBGE em 1975, e como escriturário, também do IBGE, em 1976. Em 1977 foi admitido como escriturário do Banco do Estado de Santa Catarina, trabalhando na agência da vizinha Imaruí, sendo promovido inicialmente a caixa e depois como gerente administrativo, sendo transferido em 1986 para a agência de Rio Fortuna, onde ficou até 1988. Em 1989, como gerente administrativo assumiu o BESC, agência de Laguna, aqui ficando até 1990 e já com idéias de fixar residencia na terra de Anita, adquirindo um imóvel na praia do Mar Grosso. Como gerente geral de 1990 à 1991 atuou na agência de Presidente Nereu, de 1991 à 1992, em São João do Sul, de 1992 à 1996 em Morro da Fumaça, de 1996 à 1998 em Forquilhinha e de 1998 à 2000 na agência do BESC de Içara. A partir de 2005 resolveu colocar o foco profissional em outra atividade, passando a atuar como corretor de imóveis e empresário no ramo imobiliário, instalando em Laguna a empresa Imobiliária Plantar Ltda, inclusive integrando o comitê de avaliação de imóveis do município de Laguna, claro representando o segmento: “Estou sempre na busca pelo novo. A aposentadoria em tempo integral não me fascina. Enquanto estiver com saúde, estarei envolvido em novos desafios”, revela. Desde o início de 2016, Celso responde pelo cargo de tesoureiro do Lions Clube de Laguna. Sempre que tem oportunidade, Thiesen faz questão de enaltecer a gente lagunense, pela acolhida e pelo carinho que sempre recebeu em nossa cidade: “Estou muito satisfeito com a atividade que venho desenvolvendo no Lions. Recebi o convite e venho desempenhando a missão com muito carinho e dedicação”.

Ainda este ano, Celso recebeu o título de cidadão lagunense. Casado com Vera, pai de Charlene e Cheila, o avô coruja de João Gabriel, Melina e Valentina, nas horas de folga procura dedicar-se a família: “Gosto de estar na companhia dos meus. Um fim de semana perfeito é estar cercado daqueles que mais amo, de preferência no meu sítio, curtindo a tranquilidade que o lugar proporciona”, finaliza.