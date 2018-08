Centro Oftalmológico de Laguna e região

O médico oftalmologista Vladimir Castilha, na cidade há 30 anos e cuidando da saúde da visão, e seu filho, o também médico dr. Dimas Castilha Neto, há muito perceberam a necessidade de implantação aqui de um completo Centro Oftalmológico, o que acabou sendo construído nos últimos anos, aliás, cuja solenidade de inauguração aconteceu no último dia 27, agora oferecendo aos clientes um serviço com diagnóstico completo, tudo com a mais alta tecnologia de ponta, anexo ao Hospital de Laguna, à rua Osvaldo Aranha, 280, 4º andar.

Inauguração

Com a presença de convidados dos mais diversos segmentos, na sexta-feira, 27, o conhecido e dedicado profissional falou de seu propósito de buscar as mais modernas técnicas da medicina oftalmológica, para atender a todos com competência. Disse da luta e do esforço que fez para dotar o Centro com o que há de melhor na área, superando as expectativas de todos, tudo com ética, qualidade e humanização.

O Centro Oftalmológico de Laguna, além das consultas, está estabelecido para realizar os serviços de diagnóstico e procedimentos com a mais alta tecnologia.

Serviços prestados

*Tonometria de aplanação

Medição da pressão intra ocular por contato.

*Autonometria de sopro automatizada

Medição da pressão intra ocular sem contato através de um jato de ar (sopro).

*Topografia computadorizada de córnea

Mapeamento das curvaturas da córnea diagnosticando patologias.

*Paquimetria ultrassônica

Medição da espessura da córnea, avaliando o glaucoma e a evolução de patologias da córnea.

*Biometria

Medição do grau da lente intra ocular a ser implantada na cirurgia de catarata, eliminando ou diminuindo o grau do óculos.

*Fotocoagulação com LASER

Tratamento de escolha nas doenças da retina, quer sejam degenerações ou retino patias vasculares (diabéticas por exemplo).

*Campimetria computadorizada

É o exame que analisa o campo visual diagnosticando e acompanhando o tratamento do glaucoma e de doenças neurológicas.

*Retinografia

Exame que fotografa a retina e o nervo óptico proporcionando diagnostico e acompanhamento do tratamento do glaucoma.

*Cirurgia de catarata

Tratamento para recuperar a visão com implante de lente intra ocular.

*Cirurgia de pterígio

Remoção da membrana externa que cresce sobre a córnea.

*Sondagem de vias lacrimais

Procedimento que permite o fluxo normal de lágrima em recém nascidos com obstrução do canal lacrimal.

*Adaptação de lentes de contato

Escolha adequada de lentes para correção para o paciente portador de graus de miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia.

*Refração Computadorizada

*Urgências oftalmológicas clínicas e cirúrgicas

*Diagnóstico e tratamento de glaucoma

*Diagnóstico e tratamento de uveítes

*Diagnóstico e tratamento com laser

*Para retinopatia diabética e diagnóstico e tratamento de degenerações da retina.