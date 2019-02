Centro Social Urbano: Área pertence a prefeitura

Ao contrário do que alguns arautos da prefeitura de Laguna insistem em afirmar publicamente, inclusive pelas emissoras de rádio, é bom saber que o imóvel, onde está erguido (?) o CSU, no mais completo abandono, conforme apuramos junto a secretaria de Estado da Administração, com áreas de 4.936,10m² (matriculado sob número 33.984, no Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Laguna) e mais 631,00m² matriculado sob o no 33.985, no Oficio de Registro de Imóveis da nossa Comarca) foram doadas a municipalidade lagunense. Entenda o caso: o imóvel havia sido doado a Laguna em 2013 pela Lei 16.380, porém revogada em 2017. Só que no final daquele mesmo ano, parte dele, foi doada novamente ao município por intermédio da lei 17.375, e outra parte concedida à Associação Cultural, Social e Terapêutica da Região da Amurel, por intermédio da Lei 17.366, de 20 de dezembro. A saber que os imóveis cadastrados sob o nº 1762, no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA). Por 10 anos a ACUSTRA também disporá de área de 1.085,00m² (matriculado sob o no 33984, no Oficio de Registro de Imóveis de Laguna e cadastrado sob o nº 1762 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA), com benfeitorias. Continuamos buscado mais informações sobre o caso.