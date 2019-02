Novo integrante da equipe de profissionais que compõe a VittaSul, o médico Charles Marcon Cachoeira chega para suprir o quadro da clínica na especialidade de Ortopedia. Reconhecido nas áreas de Ortopedia e Traumatologia, cirurgia de joelho e videoartroscopia, o tubaronense, que veraneia em Laguna há 22 anos, é formado em Medicina pela Unisul e possui especializações em Ortopedia e Traumatologia, no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, R4 Cirurgia do Joelho, Instituto Cohen, em São Paulo e Medicina do Esporte, na UNIFESP, também em São Paulo.

Filho de dona Vaneide Margotti Marcon e Flavio Cachoeira, o focalizado conta aos leitores sobre sua rotina: ” Concílio meu tempo entre o consultório, ambulatórios, cirurgias e visitas aos pacientes internados. O que mais me fascina diante de tanta demanda, é a oportunidade de poder ajudar o próximo. E no caso dos pacientes atletas que me procuram, poder melhorar o rendimento e ajudar em suas vitórias”.

Casado com Luísa, pai de Maria Clara e Arthur, nas horas de folga o médico não abre mão de estar na companhia da esposa e dos filhos: “Família está sempre em primeiro lugar. Adoro estar com eles. Depois, quando sobra um tempo, gosto de treinar jiu-jitsu e musculação. Sempre em busca de uma vida saudável”.

Para o futuro, Charles faz planos: “Elevar o nível da Medicina no sul do estado, trabalhar muito, prosperar e ser reconhecido na minha área. São alguns dos meus objetivos para o decorrer dos próximos anos”.

Se o assunto é Laguna, ele manifesta sua opinião: “Gosto muito da cidade. Vejo que tem muito potencial, mas como em outros lugares, falta gestão e investimentos. O hospital, por exemplo, tem que se desenvolver e prestar um bom atendimento, para que a população não precise se deslocar para outros municípios em busca de ajuda”.