Cidade em situação de emergência

Reflexo da greve dos caminhoneiros, tendo como principal impacto a falta de combustíveis nos 11 postos existentes aqui e o consequente desabastecimento, a prefeitura de Laguna na segunda-feira (28) decretou situação de emergência, além de estabelecer ponto facultativo para hoje (1º).

Educação

Udesc e a Rede Municipal decidiram suspender as aulas. Exceto a Escola Renato Ramos da Silva, toda a rede estadual de ensino continua com aulas normais. Já as escolares particulares, como o Colégio Stella Maris e Escola Adélia Cabral Varejão (Fundação Bradesco) não têm aulas hoje, em função de recesso já estabelecido no início do ano.

Coleta de lixo

Continua normal.

Hospital

Restringiu as cirurgias eletivas e até ontem, mantinha normais os demais atendimentos.

Transporte coletivo

O circular para hoje (1º) e segunda-feira (4) estão cancelados todos os horários. Para o Mar Grosso hoje (1º) e segunda-feira (4) normal até as 20h15, retornando às 21h35. Amanhã (2) terá horario de domingo.