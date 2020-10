Cidade ganha emissário terrestre da Casan

Fotos/Divulgação/Ricardo Wolffenbüttel/SecomAinda que estivesse acontecendo uma importante sessão na Assembleia Legislativa, tratando do seu impeachment, o que aliás acabou acontecendo, o governador Carlos Moisés, na sexta-feira, 23, acompanhado da presidente da Casan, Roberta Mass dos Anjos, e da deputada estadual Paulinha, veio à Laguna e fez a entrega de três importantes melhorias ao Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade. Depois de 10 meses de obras, está em operação o Emissário Terrestre que transporta o esgoto coletado na região da praia do Mar Grosso até a Estação de Tratamento da Vila Vitória, no Magalhães A nova rede amplia a segurança da operação de coleta e tratamento e deixa o emissário submarino como um sistema alternativo.

“Com gestão técnica e responsável, o Governo do Estado, por meio da Casan, está executando obras e projetos que elevam os índices de saneamento básico em Santa Catarina. Em dois anos, é aproximadamente R$ 1 bilhão em investimentos que levam também mais saúde e qualidade de vida para a população”, destacou o então governador Carlos Moisés.

Para implantar o Emissário Terrestre, a Casan investiu mais de R$ 2,1 milhões, com financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal. A obra, executada pela empresa Incosan, contemplou também a substituição de bombas da Estação Elevatória A, um novo gradeamento para conter a passagem de produtos sólidos, urbanização e paisagismo no local, pois se trata de uma área nobre localizada a apenas 100 metros da praia do Mar Grosso.

“Com o novo emissário, a coleta de esgoto vai diretamente para a Estação de Tratamento, daqui saindo como um efluente apto a retornar para a natureza”, explicou a presidente da Casan, Roberta Maas dos Anjos.

A conclusão e interligação do Emissário Terrestre coincide com a emissão da Licença Ambiental de Operação (LAO) número 5.804. O documento emitido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) atesta a regularidade técnica da operação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Laguna, que beneficia os bairros Mar Grosso, Navegantes, Magalhães, Vila Vitória, Centro, Progresso, Esperança e Portinho. Atualmente, 69,94% da população urbana do município é contemplada com coleta e tratamento de esgoto.

Trato por Laguna

Outro anúncio para a cidade foi o início do Trato por Laguna, programa de fiscalização, vistoria e educação ambiental, que vai dialogar com a população. “O emissário terrestre, a licença ambiental e o programa ‘Trato por Laguna’ trazem mais segurança para a operação do sistema de esgoto do município, mais tranquilidade e qualidade de vida para moradores e veranistas e colabora, inclusive, com a economia da cidade, que vive muito em torno do turismo e da pesca”, conclui a presidente da Casan.