Cidade ganha filial das Óticas Diniz

Oferecendo 1000 armações de graça, por dia, as conceituadas Óticas Diniz estão anunciando a abertura de loja em Laguna, para o próximo dia 3, à rua Gustavo Richard, 358, em frente ao Mercado Público.

Apesar da instabilidade política e econômica que o país atravessa, a Óticas Diniz – a maior rede de varejo óptico do Brasil – se prepara para um feito histórico: registrar o seu primeiro R$ 1 bilhão de faturamento até o primeiro semestre de 2018. Para isso, a marca aposta na inauguração de 200 lojas de rua e de shopping, sendo 100 apenas neste ano, e foca no fortalecimento da capacitação de seus franqueados para que ofereçam a melhor experiência no atendimento ao cliente.

“Com a gradativa retomada em alguns setores, o mercado óptico é um dos beneficiados por atender às necessidades básicas da sociedade. Encontramos nessa brecha, o momento ideal para crescer aproximadamente 10% ainda em 2017, bem como ultrapassar a milésima unidade da rede. Mesmo com mais de 25 mil óticas em todo o país, temos como ampliar a nossa presença nacional e, assim, conquistar um avanço consistente na preferência dos brasileiros”, avalia o presidente e fundador da marca, Arione Diniz.

Para atingir esse objetivo, a rede tem investido R$ 5 milhões anuais em tecnologia na modernização de seus mais de 150 laboratórios, localizados em diversos estados e o Distrito Federal. “Além disso, estamos reforçando a qualificação dos franqueados para que os clientes não comprem apenas óculos, mas, sim, que tenham uma pura experiência óptica em cada uma das lojas da marca. É esse o grande diferencial do nosso negócio aliado a qualidade dos nossos produtos”, garante Diniz.

A Óticas Diniz também aposta em sua bandeira própria, a DNZ, para que as franquias da rede tenham maior rentabilidade. “Realmente, temos um modelo diferenciado de negócio que visa manter o ritmo de crescimento dos últimos anos. Em 2016, faturamos R$ 830 milhões e, até 2018, deveremos atingir nosso primeiro R$ 1 bilhão, o que será um marco para nós”, afirma o empresário.

Sobre as Óticas Diniz

