Cidade volta a ganhar ligação com a capital

Aos poucos e ainda que de forma tímida, as linhas intermunicipais estão voltando, inicialmente com a vizinha Tubarão e depois com Imbituba, Criciúma, Garopaba, Florianópolis e Porto Alegre, sempre observando as restrições sanitárias impostas pelo governo estadual e respeitando os decretos municipais relacionados ao coronavírus.

No caso da agência credenciada aqui (Beiramartur Laguna) da Viação Santo Anjo, segundo Mário Giovani, “Cuidamos de todos os detalhes para proporcionar a segurança necessária que este momento requer, garantindo mais tranquilidade a todos, sem esquecer que o embarque só acontece com o uso de máscara”, disse.

Horários

Pela Santo Anjo, de Laguna para Tubarão e Criciúma, diariamente às 20h30 e para Imbituba e Florianópolis, às 9h35.

Pela Eucatur, para Florianópolis, às 15h30 e passando por Imbituba, às 20h. De Florianópolis para Laguna, às 10h30 e 15h. Para Porto Alegre, às 12h30 e passando por Osório, às 16h50. Da capital gaúcha para Laguna, às 10h30 e 13h30.