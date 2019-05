Cidade volta a ter perícias e Farmácia Judicial

Problema que vem se arrastando desde que foi fechada a ADR, a volta da farmácia judicial para Laguna ficou praticamente certa na segunda-feira, 13, após audiência do presidente da Câmara, Vereador Cleosmar Fernandes (MDB) e do Vereador Kleber Rosa (PP), com o diretor Charles Accordi, de Logística da secretaria estadual de Saúde.

De acordo com Fernandes, o fato chamou a atenção, após a secretaria estadual informar que a distribuição em Laguna poderia voltar a acontecer, porém com o município promovendo as ações, o que não teria sido aceito pela titular da Saúde, de nossa cidade, Valéria Olivier que, procurada, afirmou “não ter sido bem assim”.

Accordi adiantou aos vereadores que foram oferecidos móveis e equipamentos, não aceitos por Olivier.

Dos 295 municípios catarinenses, apenas 30 (aí incluída Laguna) não haviam aceitado fazer a distribuição.

O que disse a secretária Valéria Olivier

“Desde o governo anterior, a secretaria de Saúde e o prefeito, já haviam acertado com a SES, a vinda da farmácia judicial estadual para o município, que alugaria espaço físico, com o Estado colocando à disposição, equipamentos e funcionários. Só que, devido ao período eleitoral, acabou não se concretizando e assim ficou para o novo governo”. E continua: “Em março os quatro municípios da Amurel que o Estado faz a dispensação de medicamentos, foram chamados para uma reunião, com o diretor de logística (Charles Accordi), solicitando que os municípios assumissem, ficando acertado que o secretário de Saúde de Tubarão faria o levantamento das necessidades de cada um deles para o funcionamento adequado de recursos humanos e equipamentos”, o que não aconteceu.

Agora, disse a secretária, “na última semana, através de oficio solicitado pela Câmara de Vereadores de Laguna, o diretor de Logística (Charles Accordi) da SES, teria respondido que a secretaria de Saúde de Laguna não havia aceito a vinda da farmácia judicial. Em nenhum momento ocorreu essa negativa. Hoje estamos fazendo levantamento do que é necessário para apresentar ao Estado. Acredito que logo os munícipes não precisarão ir até Tubarão pegar seus medicamentos”, finalizou a secretária.

A volta das perícias

Outra boa novidade da semana, foi informada pelo presidente Leandro Schiefler Bento, da OAB local, relacionada a volta dos trabalhos de perícias, no INSS de Laguna, conforme determinação do Ministério Público Federal, devidamente provocado por Schiefler Bento. A ressaltar, também, o trabalho desenvolvido pelos deputados Felipe Estevão (PSL) e Neodi Saretta (PT).