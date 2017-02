Circuito Amador da Fecasurf: Farol de Santa Marta recebe etapa do novo formato

Tudo pronto para mais um grande evento no litoral sul de Laguna. Reconhecido por ter uma variedade de ondas, o Farol de Santa Marta receberá mais uma etapa do Maresia Sul Catarinense de Surf Amador, evento apresentado pela Santa Marta Surf Shop, amanhã (18) e domingo (19).

Em 2016, uma etapa do Maresia Sul Catarinense aconteceu com ótimas ondas no mês de abril, e a segunda etapa estava prevista para novembro. Devido às condições das ondas, que estavam muito grande e perigoso, a organização decidiu transferir a data. Ângelo Ribeiro, promotor do evento, espera um grande número de competidores neste final de semana disputando a excelente premiação oferecida.

Serão 12 categorias em disputa: Petiz, Infantil, Iniciantes, Mirim, Junior, Feminino Infantil, Feminino Inciantes, Feminino Junior, Feminino Open, Master, Open e Surf Adaptado. As inscrições podem ser feitas na Fecasurf (Federação Catarinense de Surf), pelos telefones: (48) 3025- 1880 ou (48) 3025-1980.

O Maresia Sul Catarinense de Surf tem a apresentação da Santa Marta Surf Shop. Patrocínio da Index Krown Surfboards, Sorveteria Lambe e Gela, Silver Bay e Dragon. Co-patrocínio da Go Home, Faculdades FUCAP, Mormaii, Opulence, e Prefeitura de Laguna. Apoio: Rise Up, Supermercado Cardosão, Pousada Baiuka, DeLucca Surf Shop, Session Store, Project Morona, Admol, Drogaria e Farmácia Santa Marta. Realização: ASTFSM (Associação de Surf e Tow In Farol de Santa Marta), A-Tow inj. Supervisão Técnica: Fecasurf.