Uma das referências na cidade juliana quando o assunto é Educação Física, Cláudia do Nascimento Peixoto é apaixonada por esportes desde a infância. Filha do saudoso “seo” Antônio e de dona Terezinha, a educadora física relembra os bons momentos vivenciados quando criança: “Recordo que gostava muito de brincar de escolinha, assim como todas as meninas da minha idade. Mas ao contrário da maioria, chegava na sala de aula que montava no quintal de casa e chamava meus vizinhos para a aula de Educação Física”.

Formada pela UNESC, a profissional acumula uma vasta trajetória: “Já trabalhei como professora no Estado, até passar no concurso para a prefeitura. Paralelo a esta função, desde 2007, leciono no Colégio Stella Maris, e ainda à noite, há treze anos me dedico as aulas de ginástica para mulheres na Sociedade Recreativa 3 de Maio”.

Com uma rotina intensa, a mãe de João Otávio e Pedro, avalia a forma como a disciplina é recebida pelos alunos das novas gerações: “Acredito que há 30 anos, o esporte na escola era visto de forma mais ditadora. Hoje, nosso foco é o lazer, a saúde, a prática da atividade física associada ao bem estar, ao desenvolvimento do indivíduo”.

Sobre os desafios enfrentados na área, pontua: “Creio que exista um choque muito grande de duas realidades, pois nos colégios particulares existe espaço físico, material, enfim, recursos para execução do trabalho, diferente de grande parte da rede pública, que não possui nem o básico”. Quando perguntada sobre o que a profissão lhe proporciona de melhor, responde sem demora: “É maravilhoso trabalhar com algo que grande parte do ser humano recebe de forma tão entusiasta. Chegar na sala de aula ou no clube fim do dia e ver meus alunos entusiasmados com o que está por vir já é gratificante por si só. Não estou neste momento procurando atletas, meu foco é levar saúde e bem estar para vários meios, idades e classes sociais”.

Tendo o filho mais velho como colega de profissão, ela confidencia orgulhosa a conquista do primogênito: “Sempre o deixei livre para que fizesse sua escolha. Foi algo espontâneo, uma vez que tanto ele quanto o mais novo vivem no meio do esporte constantemente. Fico muito feliz e orgulhosa”.

Para um futuro não tão distante, os planos da profissional é viajar e estudar: “Quero muito conhecer vários cantos do país, novas culturas e histórias. Fora do Brasil, tenho o desejo de conhecer a Grécia. Aquele lugar tem cenários inexplicáveis.”, finaliza.