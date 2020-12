Educadora das mais renomadas da cidade, inicialmente lecionando Matemática, na Escola de Educação Básica Ana Gondin e depois no então Grupo Escolar Jerônimo Coelho, Escola Técnica de Comércio (o Colégio Comercial Lagunense) e então Conjunto Educacional Almirante Lamego, a cidade registrou no domingo, 29, o falecimento de dona Cleusa Horn de Araújo, 89 anos, filha dos saudosos Coracy (Rodrigues de Araújo) e de Carlos Cordeiro Horn e casada com o também saudoso Djalma Araújo.

Deixou os filhos João Carlos, Bernadete, Djalma, Mirella, Soraia e Carla, 15 netos e 19 bisnetos, além dos irmãos Carlos e Clélia.

Confira um pouco mais de sua história, escrita pelo também professor Márcio José Rodrigues:

“Hoje nos despedimos de Cleusa, professora Cleusa. Normalista, Matemática, mais tarde formada em Curso Superior pela faculdade que seria a raiz da Unesc, de Criciúma. A mãe, dona Coracy era radiotelegrafista da ECT-Empresa de Correios e Telégrafos e o pai, Carlos Horn, eu diria – diz o dr. Marcio Rodrigues – “o pai da eletrônica em Laguna” co-fundador e proprietário da antiga e “mais poderosa”, Rádio Difusora de Laguna, juntamente com seu amigo Nelson Almeida.

Casou com Djalma, de outro tronco familiar dos Araújo (aliás, filho de dona Jovita e João Araújo), e os dois constituíram uma bela família, admirada por todos nós.

Ela era uma dessas pessoas que assentaram seu destino em Laguna, aqui se solidificaram, aqui se dedicaram e no campo da educação, formando gerações de cidadãos para exercerem uma existência digna e edificante.

Enfim, Cleusa construiu sua história em Laguna e, a bem da verdade, ela também participou da história de todos nós.

Muitos e muitos anos ainda, sua vida estará presente nas pessoas que formou e nas gerações de seus descendentes.

Nosso grande e reverente abraço à família, especialmente aos filhos, netos e bisnetos e nossa homenagem comovida à Professora”, concluiu Rodrigues.