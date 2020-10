Eleições na ACI

A Associação Catarinense de Imprensa-ACI/Casa do Jornalista, no fim de semana publicou edital de convocação para eleição de sua nova Diretoria Executiva, Conselho Superior, efetivos e suplentes e Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, triênio 2020/2023. O pleito está marcado para 19 de novembro, das 9h às 18h em sua sede.

Presidente por seis mandatos, logo de grande contribuição para a entidade e seus associados, Ademir Arnon de Oliveira, ainda que venha recebendo muitos apelos, já antecipou que não concorrerá, devendo assumir, como de praxe, a presidência do Conselho Superior. Mas antes, na próxima terça-feira, 27, Ademir reunirá seus atuais companheiros de diretoria, até para fazer um levantamento sobre o que foi feito nestes últimos anos.

Paulinho é contra os aluguéis

Ao participar do programa Senadinho,da Difusora, 91.5 FM, levado ao ar nas segundas-feiras, das 20h às 22h, sob o comando seguro de Rafael Bicca e que tem ouvido todos os candidatos -, Pedro Paulo Alves, o Paulinho, do Solidariedade, esta semana afirmou que, se eleito, buscará a construção de uma sede própria para o Paço Municipal.Ele também disse que não locará carros. Prometeu dar atenção especial na saúde, educação e esportes, especialmente ao Estádio Municipal. Para o programa da próxima segunda-feira, 26, está agendado Gilberto Sousa, que busca reverter o indeferimento de sua candidatura.

Por falar em indeferimentos, foram registrados alguns, mas todos com direito a recorrer.

Cobrança de ISS

Não pode ter gente contrária, mas… Bom, todos defendemos a aplicação da lei que regulamentou a nova forma de cobrança do ISS-Imposto Sobre Serviço (que nas cidades organizadas é a maior fonte de recursos), tributo municipal, sancionado em setembro pelo presidente Bolsonaro e que deve ser recolhido pelo município onde é prestado o serviço e não mais pela cidade-sede da empresa que presta o serviço. A definição vale, por exemplo, para planos de saúde, cartões de crédito e débito, serviços de leasing, concreteiras e por aí vai.

Sem aeroporto

Por incrível que pareça, nenhum dos seis candidatos a prefeito, até aqui falou sobre a necessidade de termos funcionando o nosso aeroporto, área cedida na Praia do Sol, pelo grupo Gamasa, para a cidade ter o seu importante terminal, senão para agora, mas para daqui a pouco, se é que temos pretensões turísticas. Pode e deve fazer parte da nossa estrutura. Estamos de olho!!! Quanto a recursos, é fazer um bom projeto e apresentá-lo ao Fnac-Fundo Nacional de Aviação Civil.

Pesca BR

Formada por proprietários de embarcações de pesca e armadores da pesca artesanal e industrial, está criada a Associação Nacional-Pesca BR, com a região Sul do País, tendo como diretores Antônio Carlos da Costa Amaral, de Itajaí e Thiago de Aguiar, de Florianópolis, este último como suplente.

✝Edson Rebelo Fornerolli

Com pesar, registramos o falecimento no último dia 15, em Balneário Camboriú, do dr. Edson Rebelo Fornerolli, lagunense aqui nascido em 28 de novembro de 1942, portanto com 77 anos, filho de Lindomar (Rebelo) e de Victório Fornerolli, que como delegado de Polícia Civil, atuou em Joinville, Itajai e em Balneário Camboriú. Aposentado, era formado em Direito pela antiga Fepevi. A Adepol-Associação dos Delegados de Polícia, emitiu nota, claro, lamentando a perda.