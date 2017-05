Codesp deixando o Terminal Pesqueiro?

Alguns dias atrás, surgiu uma informação, segundo a qual a Codesp estaria “ameaçando” deixar o Terminal Pesqueiro. Pelo que se sabe, o nosso TPP compõe o programa de concessão do porto de Santos e a se confirmar tal situação, em consumando a saída daqui, ficaria configurado o descumprimento contratual. Outra indagação: se o Terminal de Laguna é deficitário, se as estruturas estão ruindo por más gestões, a responsabilidade é exclusivamente da concessionária, que aliás deveria privar pelo regular funcionamento. Sem esquecer que o Governo Federal, através do hoje extinto Ministério da Pesca investiu mais de R$5 milhões na construção das duas salas de recepção e lavagem do pescado, como também na cobertura da retro área, atendendo exigências do Ministério da Agricultura para obtenção do SIF e especialmente na ampliação da fábrica de gelo. Por falar em fábrica de gelo, tem se constituído num grande negócio para o Terminal lagunense. Pelo que se sabe, foi por ali que sempre saiu a maior geração de renda da estrutura. A política de criação dos TPP no país, é bom refrescarmos a memória, foi uma estratégia para fortalecer o setor produtivo, pois além do caráter econômico e social, estava também o científico, pois são nessas estruturas que as universidades promovem o acompanhamento da atividade pesqueira. Ali são realizados os censos pesqueiros e claro, a partir dessas informações é que é possibilitada a gestão da própria atividade pesqueira no país. Mais: aquele anexo ao lado do TPP, desde sua permissão precária para construção a um grupo europeu (parece, da Espanha), praticamente não gerou rendas ao Terminal. Hoje tem tudo para se transformar em mais um elefante branco. Lembrando que a área do TPP de Laguna, com mais de 21 hectares, sem dúvida alguma é a maior área destinada a um terminal pesqueiro no país e melhor ainda, totalmente desembaraçada, sem qualquer problema de ocupação ou grilagem. Como deixar tudo isso assim? Diante dos fatos acima relatados, fica uma pergunta: por que as forças políticas de Laguna não exigem do governo federal e da própria Codesp, a realização de uma audiência pública para tratar do assunto? Seria de bom alvitre que conhecêssemos o processo que resultou na concessão do porto de Santos e do TPP Laguna. Até porque, afinal, interessa a todos nós, que tudo funcione. Procurado para falar a respeito, o administrador Evandro Almeida afirmou que a empresa não pensa em deixar o Terminal e mais do que isso, já teria conquistado através do deputado Mauro Mariani, recursos na ordem de quase R$ 1 milhão para investir na recuperação total da fábrica de gelo e que logo tudo estará funcionando normalmente. É o que queremos!