CODESP promove workshop em Laguna

Evento reúne comunidade e anuncia planos para desenvolvimento do terminal pesqueiro

O diretor presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), José Alex Oliva, e o diretor de Relações com O Mercado e Comunidade, Cleveland Lofrano, anunciaram o “Plano de Desenvolvimento do Terminal Público Pesqueiro de Laguna”. Dentre as ações apresentadas estão a revisão do Plano Mestre para o terminal desenvolvido em 2014 e a elaboração do Zoneamento Estratégico das áreas do TPPL, além da implantação de ações bem sucedidas do Programa de Modernização da Gestão Portuária (PMGP) na Codesp.

A apresentação ocorreu no último dia 30, no auditório da Udesc, durante workshop técnico que reuniu, dentre diversas autoridades, o prefeito de Laguna, Mauro Candemil, o capitão de corveta Aldo Rocha, delegado da Capitania dos Portos, o administrador do Terminal Público Pesqueiro de Laguna – TPPL, Evandro Almeida, e o reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc, Marcus Tomasi.

O presidente da Codesp destacou que a meta é tornar esse plano realidade através de um esforço integrado que contempla o anseio da região e “abraça as ideias da comunidade”. Frisou ainda que está totalmente comprometido com a administração do terminal e se dedicará para transformar tais ações em resultados.

O diretor Lofrano apontou que a retomada do desenvolvimento de uma atividade fundamental para a economia local resgatará, com a criação de novas oportunidades, a posição de destaque da cidade de Laguna e da região, uma das principais produtoras de pescado no país.

O administrador do terminal, Evandro Almeida, expressou seu reconhecimento e agradecimento ao apoio direcionado ao TPPL e manifestou o anseio para que o terminal cresça cada vez mais e se torne o maior terminal de pesca do país.

O reitor da Udesc, Marcus Tomasi, elogiou a iniciativa de se estabelecer metas para alcançar o desenvolvimento e revitalizar o terminal, destacando o papel da universidade na formação de profissionais e no processo de pesquisa.

O Governador do Estado de Santa Catarina foi representado pelo Secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), Samuel Silva. O secretário relembrou a vocação pesqueira da cidade e a necessidade de revitalizar o terminal: “Que o porto se torne um grande exemplo para Laguna, um povo que vive da pesca e tem nela sua principal fonte de renda”, disse.

Estiveram presentes ao evento o secretário de estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Adenilson Biasus, vereador Rodrigo Moraes, presidentes de associações locais, representantes das mais expressivas entidades de classe da região e comunidade em geral.

O destaque ficou por conta do anúncio da retomada prevista até outubro deste ano da operação da fábrica de gelo com capacidade nominal de 200 t/dia e da assinatura do Termo de cessão não onerosa de uso da antiga sede do terminal, na avenida Getúlio Vargas.

Além disso, foi apresentado que será desenvolvido um programa para implantação do Distrito Industrial da Pesca na retroárea contínua ao terminal, ação de manutenção, sinalização náutica e o desenvolvimento de sistemas para fiscalização eletrônica das operações e funcionamento do TPPL.

Um programa para segurança operacional e ao meio ambiente integradas será desenvolvido, envolvendo a administração do TPPL, a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros e demais entes públicos e privados. Estão também contemplados um programa de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho e outro para início da retomada da operação da fábrica de gelo junto à Fundação do Meio Ambiente (Fatma), órgão ambiental estadual de Santa Catarina.

Instalações

O TPPL possui cais com 300 metros de extensão com 10 cabeços de atracação e 3 esteiras de recepção de pescados. De janeiro a agosto deste ano, foram descarregados 2.400 toneladas de pescados (sardinha, tainha, abrótea, corvina entre outros).

O canal de acesso ao terminal tem aproximadamente 2.200 metros de extensão, desde a barra até o TPPL.

Convênio Codesp

O TPPL era administrado desde 1975 pela empresa de Portos do Brasil S/A (Portobras), extinta no início de década de 90. A partir desse episódio sua administração ficou vinculada a Codesp, por meio de um Convênio celebrado com o Ministério dos Transportes, ao qual a Codesp se subordinava.

Nos últimos 10 anos a companhia docas santista assumiu o custeio operacional do terminal pesqueiro que envolveu um montante de R$ 36,7 milhões.

Além disso, em 2018 foram investidos no terminal recursos da ordem de R$ 1,5 milhão para reforma da fábrica de gelo.

Estadualização

De qualquer forma é voz corrente em toda a cidade de que o interessante para o terminal e consequentemente para Laguna seria a sua estadualização, aliás bandeira de luta de quem quer o melhor para a terra de Anita.