Coisas que você provavelmente não sabia sobre o Dia das Crianças

O dia das crianças é comemorado em diversos países, em datas diferentes. O dia Universal da Criança é dia 20 de novembro, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), em referência ao dia no qual foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança (1959).

No Brasil, dia 12 de outubro é comemorado o dia das crianças desde a década de 1920, quando o Deputado federal Galdino do Valle Filho levou o projeto de criar um dia em homenagem às crianças à Câmara, onde foi aprovada. A data foi oficializada por meio do Decreto nº 4.867, assinado pelo presidente Arthur Bernardes no dia 5 de novembro de 1924.

No entanto, a tradição dos presentes no dia das crianças surgiu 40 anos depois, na década de 1960, quando duas grandes empresas (de brinquedos e de produtos para bebês) lançaram uma promoção conhecida como a “Semana do Bebê Robusto”. O faturamento foi excepcional.

Nos anos seguintes, outras empresas adotaram a mesma estratégia, realizando promoções durante a semana da criança, sem o mesmo êxito. As empresas fabricantes de brinquedos então, de comum acordo, adotaram o dia 12 de outubro como o dia da criança. Desde então, a data é explorada pelos comerciantes como mais uma oportunidade de promover o consumo.

No dia 12 de outubro, além de dia das crianças, são comemoradas outras duas datas:

– O descobrimento da América – em 12 de outubro de 1492.

– Aparecimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil – em 12 de outubro de 1717.

Desde 1980, dia 12 de outubro é um feriado nacional devido à comemoração da padroeira do Brasil.

Apesar da maioria dos países terem adotado a data estabelecida pela ONU, outros comemoram o dia das crianças em diferentes datas, como os seguintes:.

* China – 5 de maio

* Japão – 5 de maio para os meninos e 3 de março para as meninas

* Turquia – 23 de abril

* Portugal e Moçambique – 1º de junho

* Nova Zelândia – último domingo do mês de outubro

* Índia – 15 de novembro

