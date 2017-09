Colégio Militar – Definido: Obras no Jerônimo Coelho serão licitadas ainda este ano

Durante audiência mantida com o vice-governador Eduardo Pinho Moreira e secretário de Educação, Eduardo Deschamps, na última segunda-feira (28), o prefeito Mauro Candemil e o secretário executivo da 18ª SDR, Luiz Felipe Remor, foram informados que ainda este ano será lançada a licitação para as obras de restauração e ampliação da Escola de Educação Básica Jerônimo Coelho, no centro da cidade, objetivando abrigar o Colégio Militar, que aliás também esteve em pauta com a presença, na audiência, do coronel Paulo Henrique Hemm, comandante-geral da PM, que confirmou a implantação do estabelecimento até 2019.

