Colégio Stella Maris – 107 anos de história (Parte 1)

Recordar, celebrar e agradecer. Esses são alguns dos sentimentos que permeiam os preparativos para a comemoração dos 107 anos do Colégio Stella Maris, na próxima quinta-feira (3). Com um legado construído ao longo de décadas de excelência acadêmica e missão evangelizadora, a entidade é de fundamental importância para os lagunenses, por agregar mestres e demais profissionais que transferem seu conhecimento as crianças e jovens de nossa cidade, como também pela oportunidade de oferecer para Laguna, um ensino de qualidade.

Fundação

Com o nome Colégio Stella Maris, a Congregação das irmãs da Divina Providência fundou em nossa cidade, no ano de 1911, um estabelecimento de ensino primário misto, dentro dos padrões estaduais da época. Em 1895, por solicitação do Padre (Monsenhor) Francisco Topp, a congregação enviou para o Brasil seis irmãs, mais especificamente para Tubarão e Blumenau. Em 1911, por desejo de autoridades políticas e religiosas, aqui chegaram as três fundadoras do Colégio: Irmãs Cupertine, Benvenuta e Ehraldina, com a missão de trabalhar na educação e na catequese. No dia 3 de maio iniciaram as aulas, em prédio localizado no centro da cidade, colocado à disposição pela prefeitura. Ali, permaneceram até 1926, quando a escola foi transferida para a atual propriedade adquirida pelas irmãs.

Missão

Desenvolver um processo educacional de crescimento e de realização humana, alicerçado nos princípios éticos, cristão e no carisma das irmãs da Divina Providência, em vista da formação do ser humano, capacitando-o para construir um mundo melhor.

Galeria de Ex-Diretoras

1911 a 1916 – Irmã Benvenuta (Elizabeth Roling)

1916 a 1918 – Irmã Walburges(Sophia Luttigmann)

1919 a 1921 – Irmã Raymunda (Ana Ficher)

1922 a 1925 – Irmã Tabitha (Gertrud Möller)

1926 a 1931 – Irmã Gunthilda (Christina Thormann)

1931 a 1933 – Irmã Cupertine (Luiza Bella Cruz)

1934 a 1939 – Irmã Egydia (Theresa Ossenkemper)

1940 a 1944 – Irmã Ismália(Johanna Hauschmidt)

1945 a 1950 – Irmã Theresinha (Aurelina Bastos)

1951 a 1956 – Irmã Theônia

1957 a 1962 – Irmã Beneditine (Martha Kock)

1963 – Irmã Cleonice (Liberata Stinghen)

1964 a 1966 – Irmã Cléofa (Anastácia Hoepers)

1967 – Irmã Dácia (Francisca Guilhermina Heck)

1968 – Irmã Gertrude (Teresinha Matilde Marques)

1969 a 1975 – Irmã Auriléa (Rainilde Anália Schmitt)

1975 a 1987 – Irmã Inês Hemkeimeier

1988 a 1990 – Irmã Maria Elisa da Brida

1991 – Irmã Maria Alves dos Santos

1992 a 1997 – Irmã Elizete Ferreira de Jesus

1998 a 2005 – Irmã Rainilde Anália Schmitt

2006 a 2008 – Irmã Adelaide Marcelino Pereira

2008 até hoje – Irmã Bernadete Rech

Modernização

A restauração e ampliação da estrutura física do Colégio Stella Maris já vem mostrando resultados e a satisfação dos pais e alunos. Desde agosto de 2017, a nova área de lazer e brincadeiras para os alunos da Educação Infantil, proporciona mais conforto e segurança. Para a diretora Irmã Bernadete Rech, “as brincadeiras e atividades desenvolvidas fora da sala de aula são muito importantes para que as crianças nesta fase desenvolvam sua criatividade e imaginação. Quanto mais ela se move nos primeiros anos de vida, principalmente até os seis anos, maior é o estímulo cerebral. Levar as crianças para um pátio como esse permite que inventem as próprias brincadeiras e coloquem a imaginação para funcionar”, explica a diretora.

Nos últimos anos, o educandário passou por intensas e profundas modificações, tanto na área pedagógica quanto física, as quais a diretora pontua algumas: “As salas do Infantil passaram por uma grande reforma e hoje oferecem ainda mais conforto para nossas crianças e funcionários. Os alunos do Ensino Médio assistem suas aulas com projetores sofisticados, que permitem aos professores mais dinamismo e agilidade, além do fácil acesso à Internet. As salas de multimídia foram atualizadas, com tela digital. O salão nobre, hoje climatizado, também foi restaurado, recebendo eventos com mais qualidade. Visando a acessibilidade, estamos nos preparativos finais da instalação do elevador”, explica.