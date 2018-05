Colégio Stella Maris realiza homenagem as mamães

Momentos de emoção e muita alegria para mães e alunos do Colégio Stella Maris, nos dias 9, 10 e 11. As turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com a coordenação das professoras, realizaram apresentações de dança e canto que emocionaram as mamães e demais familiares que lotaram o Salão Nobre. A diretora do Colégio, Irmã Bernadete Rech aproveitou a oportunidade para agradecer a participação e engajamento das famílias nos eventos realizados: “O retorno que recebemos por parte das mães e pais, nos motivam cada vez mais a inovarmos e estreitarmos nossos laços com os familiares de nossos alunos”.