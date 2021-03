Senac vai fazer plano de Turismo

Conforme publicado no Diário Oficial do Município, o Senac foi contratado pela prefeitura de Laguna, para a realização do Plano Municipal de Turismo e Inventário do município. Pela “bagatela” de R$ 78.800,00. A saber, as cidades turísticas catarinenses que a entidade fez o mesmo trabalho…

Tubarão: Vereador quer saber onde estão as academias dos bairros

Durante sessão, o vereador Eraldo da Silva (Cidadania) teve requerimento aprovado, querendo saber do prefeito Ponticelli, de Tubarão, quando serão reinstaladas as academias ao ar livre de alguns bairros e que ,retiradas para manutenção, até então não havia voltado para os seus lugares.

Coleta de lixo: Vereador que ver contrato

Na sessão realizada na tarde de terça-feira, 2, o Vereador Rhoomening Rodrigues (PSD), teve aprovado requerimento, solicitando da prefeitura cópia do contrato firmado com a empresa Sanetran, desde o dia 1º, vencedora da concorrência pública para a prestação de serviços de coleta de lixo em Laguna, bem como os fundamentos para redução de dias de coleta em alguns bairros, conforme informado pela empresa, já que existe uma previsão legal, onde os contribuintes pagam de acordo com o número de dias de coleta. Ainda na segunda-feira, 1º, Rodrigues viu lixo espalhado (sem recolhimento) em diversos bairros.

Rodrigo quer ouvir diretor

Por sua vez, o Vereador Rodrigo Bento (PL), diante dos problemas na coleta, apresentou requerimento, aprovado, sugerindo a convocação do diretor da empresa.

Vacinação

Amanhã, 6, das 8h às 17h, em drive thru, defronte o Centro Cultural Santo Antônio, a secretaria de Saúde da cidade promoverá a vacinação contra a Covid-19, com a primeira dose para idosos de 80 a 89 anos.

✝Geraldo Antônio Costa

Aos 76 anos, faleceu aqui na última sexta-feira, 26, Geraldo Antônio Costa, servidor estadual aposentado, tendo trabalhado no conhecido Posto de Saúde, da Carioca, no Centro da cidade, atendendo no setor de vacinação. Ele também teve um bar (Érica), na rua XV de Novembro. Católico devoto, integrava a Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antonio e o Movimento de Irmãos, do Magalhães. Deixou a esposa, Vandaléia (Martins), três filhos – Bruno, Adriana e Daniela, três netos – Vitor, Diogo e Yuri e dois genros, José Lucas e Rodrigo.

Salésio mantém folha em dia

O secretário municipal de Finanças, Salésio Honorato, na sexta-feira, 26, creditou o salário dos servidores públicos municipais, referente a fevereiro, logo mantendo o plano estabelecido quando assumiu em 1º de janeiro. Antes ele já havia quitado os salários de janeiro e dezembro, além de encargos de novembro

e dezembro.

Iluminação da Ponte Anita Garibaldi

Informação da CCR Via Costeira, concessionária do trecho Sul da BR-101, dando conta de que a nova iluminação da Ponte Anita Garibaldi, em nossa cidade, será acionada na próxima segunda-feira,8, sem a presença de público, em face da pandemia, mas com transmissão pela Internet, You Tube, inclusive com shows do grupo Guardiãs de Anita e de João Rodrigues Júnior.

A estrutura estaiada da ponte, ficará acesa permanentemente, com 76 projetores gerenciados por um software que define cores e ritmos das luzes que incidem sobre os 60 estais e sobre as duas torres de mais de 50 metros de altura.A concessionária já instalou 186 postes com lâmpadas de LED, distribuídas pelos 2.800 metros do grande cartão postal de Laguna e região.

Saúde suspende atendimento presencial

Setor dos mais importantes da administração municipal, até a próxima sexta-feira, 12, está com atendimento presencial suspenso, em função de alguns servidores terem testado positivos com a Covid-19. Até lá, tempo suficiente para a desinfecção de suas instalações, a secretaria atenderá em modo remoto, como informou a secretária Gabrielle Siqueira.