Colônia de Pescadores reelegeu Antônio de Souza

Em eleições realizadas no último sábado (27), o atual presidente da 12, Antônio Manoel de Souza, 63 anos, foi reeleito para um novo mandato. Compondo a chapa um, Souza recebeu 357 votos, contra 151 conferidos ao opositor, Márcio Caemerer além de 36 nulos.

A ação do presidente

Nascido em 24 de setembro de 1953, filho de Arina (Feliciano) e de Manoel Francisco de Souza, Antonio Manoel de Souza, aprendeu a ler e escrever na então Escola Isolada de Caputera. Com apenas oito anos de idade, para auxiliar seus pais, começou a pescar, atividade que desenvolve até hoje. É casado com dona Albertina (Vicente) com quem tem os filhos Giovani e Andresa, que lhes deram o neto Jefferson. Católico praticante, aliás como toda a família, participa intensamente das atividades religiosas. Em suas horas de folga freqüenta as festas organizadas pela sua comunidade, indo a bailes e visitando familiares e amigos. No futebol, torcedor do Flamengo, acompanha os jogos pela TV. Lider atuante, entrou para a vida sindical incentivado pelos próprios pescadores, que acreditam e sempre acreditaram em sua capacidade de administrar a Colônia. Mas foi na gestão 2003/2007 que ele participou pela primeira vez do conselho administrativo, ocupando a vice-presidência. O bom trabalho realizado naquele período, o credenciaram para concorrer à presidência, sendo eleito pela primeira vez em 30 de março de 2007 e reeleito para novos mandatos, períodos de 2011/2014, 2014/2017 e agora 2017/2020. Antônio Manoel de Souza tem priorizado ações que possam e venham a contribuir com o desassoreamento de todo o complexo lagunar, combater a sua poluição e assim melhorar as condições de vida dos pescadores e dependentes, além de incentivar a criação de cooperativas nas comunidades.