Com a boa música união comemorou 163 anos

Em noite especial, no sábado, 6, a Sociedade Musical União dos Artistas, promoveu um grande concerto para marcar mais um aniversário, contando com a presença de um grande público.

Fundada em 1860 por Luiz Augusto Werner, a União celebra uma história ininterrupta de dedicação, esforço e amor à arte.

Instituição filantrópica, sem fins lucrativos, patrimônio histórico e cultural, a querida banda é considerada a mais antiga de Concerto de Santa Catarina em atividade.

A destacar também que a União dos Artistas incentiva a integração de crianças, adolescentes, jovens e adultos do município a ingressarem nos estudos de teoria e prática musical, gratuitamente.

Tendo Ediara Silveira, como mestre de cerimônias, foi lembrado que o aniversário seria marcado com o II CONCERTO DIDÁTICO – PRÊMIO PROJETO EM-CANTAR, selecionado pelo Prêmio Elisabete Anderle de apoio à cultura, edição 2022, executado com recursos do Governo do Estado, por meio da Fundação Catarinense de Cultura.

“Nossa centenária banda foi contemplada com o PRÊMIO, concorrendo na categoria Música, cujo projeto estimula e valoriza os músicos e/ou histórias da música em Santa Catarina”, disse Ediara.

Ela também fez um especial agradecimento à Prefeitura de Laguna e Fundação Lagunense de Cultura pelo apoio na estrutura do evento, assim como a todos os colaboradores e amigos da banda que reconhecem o seu valor e incentivam sua perpetuação.

Agradeceu a cada um que os honraram com a presença, Jose Antonio Martins Silva, Chefe de Gabinete da Prefeitura de Laguna, no ato representando o prefeito Samir, a presidente da Fundação Lagunense de Cultura, Vanere Almeida, vereador Rodrigo Bento, a Irmã Bernadete Rech, diretora e docentes do Colégio Stella Maris, que comemora neste mês de maio 112 anos.e que convidada fez um breve histórico de como iniciou o Colégio Stella Maris. Falou igualmente da importância da União dos Artistas.

Também presente a presidente Vanere, da FLC, convidada fez uma interessante alocução, reforçando o quanto é importante a história da União.

O espetáculo

Hoje a banda é regida pelo maestro Renato Fernandes Vicente e liderada pelo presidente Giovani Cardoso.

Na sequencia foram apresentados os musicistas que compõem a corporação musical.

Dando início ao II Concerto Didático, foi executado o Dobrado Archanjo Soares do Nascimento

Os dobrados e as marchas estão sempre presentes no repertório de uma banda de música. São os estilos musicais mais tocados em desfiles e procissões. Essa tradição vem das bandas militares que utilizam as bandas como principal referencia do ritmo e da cadencia da tropa. O Dobrado Archanjo Soares do Nascimento é uma composição do Maestro Luiz Fernando da Costa que foi um dos três finalistas nacionais no Primeiro Inventário Nacional de Músicas para Bandas com essa obra.

Passando do estilo dobrado ao rock internacional, foi apresentada a canção

Have You Ever Seen the Rain, clássico que marcou a banda norte americana Credence.

Em seguida foi feita uma “curta viagem musical à bela cidade de Ammerland, que fica na Alemanha e cujas áreas rurais combinam campos cobertos com flores amarelas e exuberantes estradas rurais aparentemente intermináveis e um lago requintado. Este trabalho quente e rico é tão lindo e encantador quanto a bela região dos lagos da Alemanha que lhe dão o nome. Música do compositor Jacob de Haan.

Ao lembrar que no dia 8 de março, comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, e no próximo dia 14 o dia das mães, é certo que o dia da mulher deve ser comemorado todos os dias, a toda hora e a todo segundo. Não há amor maior do que o amor de mãe, amor que acolhe, amor que não escolhe, amor que não desiste. E a nossa banda não podería deixar passar em branco estas datas tão importantes que homenageiam nossas mulheres, sendo ouvido o Pout-Pourri da Mulher, um arranjo de Marilildo Caetano da Silva.

Com o público aplaudindo o grande concerto, logo veio a execução de La Virgem de La Macarena, ela que era a padroeira de Macarena em Sevilha, na Espanha. Era a ela que os matadores rezavam antes de entrar nas arenas, sendo uma canção tradicional das touradas, e que ficou famosa pelos solos do grande e virtuoso trompetista Rafael Méndez.

E aí todos puderam ouvir La Macarena com solo do trompetista Guilherme Rodrigues Dozol e dos Clarinetistas Bruna Magalhães e Antônio da Silva Fernandes.

Eclética, a banda União trouxe a canção Dont Stop me Now lançada em 1979. Escrita por Freddie Mercury, é um dos muitos hits do Queen que marcou gerações, seguida de Take on Me, que num arranjo de Tim Waters, a bela canção transformou-se num hit da banda norueguesa A-HÁ, chegando ao topo da Billboard em 1985.

Mesmo que nada tivesse para provar.no repertório, nada menos que Ennio Morricone, que foi um compositor, arranjador e maestro italiano que escreveu músicas em diversos estilos, compondo mais de 400 partituras para cinema e televisão, além de mais de 100 obras clássicas. Sua trilha sonora para The Good, the Bad and the Ugly (1966) é considerada uma das trilhas sonoras mais influentes da história[3] e foi introduzida no Grammy Hall of Fame.

E ai veio o Moment Morricone, uma seleção dos belos clássicos desse grande compositor, como o Once Upon a Time In The West, com solo da Clarinetista Yasmin Freitas.

E o espetáculo continuou com All Of Me, canção de Jonh Legend e arranjo de Matt Brunner. Legend compôs a canção para a sua amada, uma espécie de hino ao amor e a paixão.

Teve também a canção Smoke On the Water, da banda britânica Deep Purple, e que tem o arranjo de Michael Sweeney.

Mas do rock ao samba e pagode, veio o reconhecimento ao grupo Raça Negra, que com liderança do vocalista Luiz Carlos, teve início na periferia da Zona Leste de São Paulo em 1983, com um trio. O grupo gravou seu primeiro disco (já com sete integrantes) em 1991, oito anos depois de ser criada. Lançando um disco a cada ano, emplacou inúmeros sucessos como “Cigana”, “Doce Paixão” e “Cheia de Manias” e deu início à era do pagode, o samba paulista, que invadiria as rádios populares no início dos anos 90. Em arranjo de Fábio Mesquita, ouviu-se Raça Negra/ Grandes Sucessos, com solo dos Saxofonistas Carolina Raupp e João Cavalheiro.

Ao final foi agradecida a presença de todos e o convite para que prestigiem as apresentações da União dos Artistas e até mesmo os ensaios que acontecem na sede às segundas e quintas, às 19h30, e aos sábados a partir das 16h.

Lembrando que a manutenção da Sociedade Musical é feita por meio de projetos de incentivo à cultura, doações, patrocínios e parcerias, concitou a todos para que todos sejam amigos da banda!

As suas redes sociais são: FACEBOOK, YOUTUBE E INSTAGRAM.

Os novos valores que a partir daquele dia, após um período de aprendizagem, já estão entre os músicos da União, aparecem a seguite:

Bombardino: Vagner Formentim e Enzo Fidelix Zago; Clarinete: Bernardo Enrique Romero Barbosa, Catarina de Jesus Thiele Alborghett e Maria Laura Espindola Rosa; Flauta: Isadora Vitória Espindola da Rosa, Raiany Vieira Alves, Samira Soares Vicente e Yasmin Ramos Amaral da Silva; Saxofone alto: João Victor de Bem Galdino; Trombone: Milena Scheneider Canales, Emilyn Gordo Linhares, Manoella de Souza e Julia Conrado da Silva; Trompete: Gabriel Cardoso Alves, João Pedro Henrique May, Pedro Noal Bicca e Vinicius Vieira Alves; Percussão: Ana Luiza Rosa da Silva, Dayane Marcilio Cordodine e Paula Rech Shiefler Medeiros.