Comemorações da independência

O tão aguardado desfile cívico de Laguna, em comemoração à Independência do Brasil, será realizado na próxima quarta-feira (7), a partir das 9h, na rua Gustavo Richard e não na Colombo Salles como aconteceu até o ano passado.

Instituições organizadas, unidades de ensino municipais e estaduais, entre outras, participarão do desfile que será aberto por pelotão da Marinha do Brasil.

Hoje (2), 2ª feira(5) e terça-feira (6), sempre às 8h manifestações na Praça República Juliana, respectivamente pelas escolas Centro de Educação Infantil Pequeno Cisne, Escola de Educação Básica Elizabeth Ulysséa Arantes e Centro de Educação Infantil Padre Augustinho.

No dia 7 na Praça República Juliana, manifestações pela data.

Antes, ontem (1º), na Guarnição Especial de Polícia Militar de Laguna, aconteceu a solenidade de abertura das solenidades, com a participação de autoridades.

7 de Setembro

Ordem do desfile

Local: Rua Gustavo Richard (Concentração na Praça Jerônimo Coelho)

Horário: 9h

Obs: Sentido do desfile: Início no Angeloni com final na Rainha Variedades.

Ordem do desfile

1 – Marinha do Brasil

2 – Sociedade Musical Carlos Gomes

3 – Batalhão da Polícia Militar de Laguna

4 – Companhia da Polícia Militar Ambiental

5 – Pelotão do Corpo de Bombeiros de Laguna

6 – Escola Especial Solar da Ternura (APAE)

7 – Sociedade Musical União dos Artistas

8 – Fundação Irmã Vera

9 – Fundação Hermon

10 – Movimento Negro

11 – Rede Municipal de Ensino

12 – E.E.M. Almirante Lamego

13 – E.E.B. Jerônimo Coelho

14 – Grito dos Excluídos

15 – Colégio Stella Maris

16 – Fundação Bradesco

17 – E.E.B.AnaGondin

18 – Associação dos Ciclistas de Laguna

19 – Unidos Moto Clube

20 – Moto Laguna

21 – Cavalaria