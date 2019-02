Quem lembra da propaganda do chocolate batom onde uma criança simulava uma hipnose e falava compre batom, seu filho merece batom…lembraram? É exatamente essa imagem que muitos têm da hipnose, que ela é capaz de tirar você de seu eixo e permitir que o profissional que usa hipnose vai fazer o que quiser sem sua permissão. Não, isso não é verdade.

A Hipnose é um estado de consciência alterada. Através da indução ao transe a frequência das ondas cerebrais diminui causando um estado similar ao sono, é um estado de relaxamento que antecede o sono fisiológico.

Durante a hipnose, o cliente hipnotizado fica mais receptivo a sugestões diretas ou indiretas e tem acesso direto ao seu inconsciente, é exatamente esse o ponto chave. Ao acessar o inconsciente muitas respostas podem ser encontradas.

O profissional que usa a técnica de hipnose, é um facilitador, espécie de guia que vai ajudar o cliente a criar um cenário no qual ele mesmo encontra as respostas que está buscando.

Uma dessas técnicas utilizadas é o uso de metáforas e histórias, pois elas ajudam as pessoas a acessar conteúdo inconsciente.

Para Milton Erickson, pai da Hipnose Ercksoniana, o nome mais influente na hipnose, o objetivo das histórias é mudar um comportamento, já que ao acessar o inconsciente o indivíduo pode realizar as alterações necessárias.

A hipnose, segundo Erickson é natural e acontece frequentemente. Por exemplo, você já parou em algum lugar e quando se deu conta parecia que estava longe, “viajando”? Isso pode ser um transe, ou seja, você estava ali mas com a consciência alterada.

A hipnose pode ajudar diversas ciências na busca por resultados, por exemplo, na Psicologia, como técnica em Psicoterapia, na Medicina e Odontologia no alívio de dores e realização de procedimentos.

E no mundo corporativo, como ela contribui?

Contribui na performance através da mudança de Mindset como, por exemplo, Transformar crenças limitantes do tipo: “não vou conseguir” ao “nunca terei esse resultado” ou “nunca serei reconhecido no meu trabalho”. A hipnose na carreira ajuda as pessoas a fortalecer a autoconfiança e, com isso, melhorar a qualidade das decisões.

Mas é claro que, assim como Coaching e PNL, a hipnose também se vulgarizou, talvez pela figura dos hipnólogos de palco, que faziam “brincadeiras” mostrando o poder da hipnose na mente, fazendo as pessoas acreditarem que a hipnose pode tudo, inclusive tirar a sua capacidade de fazer escolhas e de controlar a sua fala, comportamentos e sensações. Isso se fortaleceu exatamente pela falta de conhecimento das pessoas sobre a técnica, e principalmente, pela falta de conhecimento sobre o poder de suas próprias mentes.

Não acredite mais na hipnose do “compre batom”, é fake. Afinal, o controle da sua vida sempre estará com você, pode acreditar.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental