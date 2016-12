Confira o que abre e o que fecha na terra de Anita

COMÉRCIO – Hoje (30), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h. Amanhã (31), das 8h30 às 12h30. Domingo (1º), fechado.

Segunda-feira (2), voltando ao horário normal, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

BANCOS – Sem expediente hoje (30), as contas de consumo (água, luz e telefone), bem como os carnês que estiverem com vencimento hoje, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado (02.01.17), sem a incidência de multa por atraso.

COLETA DE LIXO – De acordo com a concessionária Louber, hoje (30) e amanhã (31), normal, não acontecendo no domingo (1º).

ÔNIBUS – O transporte coletivo da cidade, hoje (30), manterá o horário normal e amanhã (31), normal e a partir das 21h, com carros extras, no sentido Cabeçuda/Mar Grosso, funcionando até às 4h, também em sentido contrário. No domingo (1º), normal.

Supermercados – Ponto Final, na praia do Mar Grosso, hoje (30), até 23h, amanhã (31), até 20h e domingo (1º), das 10 às 23h. Big Shop, na praia do Mar Grosso, hoje(30) e amanhã (31), até às 21h e domingo (1º ) até 12h. Angeloni, no centro, hoje (30) até 21h, amanhã(31) até às 19h e domingo (1º), fechado. Althoff, hoje (30) até 23h, amanhã (31) até às 21h e domingo (1º) fechado. Tibio, no Magalhães, hoje (30) e amanhã (31), até às 20h e domingo (1º), fechado.