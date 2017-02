Conselho de Desenvolvimento

Caberá ao Conselho propor ideias, aprovar projetos e discutir propostas para a cidade.

Com a participação de representantes dos poderes executivo e legislativo, e entidades, na terça-feira (31) tomaram posse, os integrantes do Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico, a ser composto por 36 membros titulares, dos quais oito do executivo, dois do legislativo e as 26 cadeiras, de representantes de entidades da sociedade civil organizada.

Com as eleições marcadas para o próximo dia 14, os conselheiros poderão compor chapas para concorrer aos cargos de presidente, vice-presidente e secretário, com as chapas devendo ser inscritas até terça-feira (7), junto a secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Social.

Cabe ao Conselho propor ideias, aprovar projetos e discutir propostas para a cidade. Ele é um órgão colegiado, consultivo, propositivo, deliberativo e fiscalizador, integrante do sistema de gestão democrática municipal que reúne representantes do poder público e da sociedade civil organizada.

Conheça os membros

Pelo poder executivo, Titulares Silvânia Cappua Barbosa, Patrick Paulino de Souza, Inácia da Rosa Machado, Márcio José Rodrigues Jr, Elias Vieira, Gustavo Ramos Sant’Anna, Gustavo Henrique e Antônio Cláudio Quirino Ramos, Suplentes Claudione Medeiros, Jonathan Nascimento Ovídio, Aline Trichês Savi, Francine Stapassoli Remor,Thiago Nedeff Mendes, Tonison Chanan Adad, Valéria Olivier Alves e Anselmo Fábio de Moraes; pelo poder Legislativo Peterson Crippa da Silva e Rodrigo Luz de Moraes; pelas regiões comunitárias Sociedade Amigos da Praia da Tereza, Felipe de Sá Siebert e Higino Bittencourt; Associação Amigos da Praça Nelson Moreira Neto, Jeferson Soares Bicca e Paulo de Souza Guimarães; Associação de Moradores do Bairro Jardim Juliana, Maria Regina Medeiros e Ramon Rocha de Bem; Associação de Conservação e Educação Ambiental – Entremares, Olinir Borba Passos e Edilando de Moraes; UAPI – Associação de Pescadores da Região da Ilha, Maria Aparecida dos Santos Ramos e Maria Regina Meira Passarela; Associação de Moradores e Amigos de Bentos, Simião Souza Canto e Fabiana Militão Pereira; Associação da Comunidade Pesqueira da Travessa Pedro Rosa (Magalhães) Camilo José Francisco e Juaci Damião Alves; LIBLOL – Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e Culturais de Laguna, Manoel Francisco Leal e Luis Filipe Fernandes de Rezende; Associação Recanto dos Arcanjos, Miguel dos Santos Oliveira e Paulo Manoel Barcelos; ACUSTRA – Associação Cultural, Social e Terapêutica da Região da AMUREL, Nelsoli Rogério Rodrigues e Andréa Prates Pacheco Luckina; ASSAPIL – Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos de Laguna, Valmir Teles de Santana e Antônio Carlos de Oliveira; Grupo Renascer da Terceira Idade, Edna Carlos Rodrigues Luz e Leda Maria Neves; Representantes do setor do Comércio e Serviço e Indústria, CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Alvino José Junior e Gil Ungaretti Neto; OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, Vilson Roberto da Silveira Medeiros e Roberto de Bem Ramos; ACIL – Associação Empresarial de Laguna, Patrick da Silva Paulino e Marcelo Wisintainer Lopes; CDL – Clube dos Diretores Lojistas, Ondina Silveira e Sirlei Mendes Espindola; SINDILOJAS – Sindicato do Comercio Atacadista e Varejista de Laguna, Natanael Wisintainer e Samir Ahmad; Representantes de Associações de Moradores de Laguna, Associação de Moradores da Vila Francisco de Assis Soares – COHAB do Mato Alto, Madalena Savio de Souza Paz e Vilson Dorneles Alves; Associação de Moradores do Mar Grosso, Manoel Olavo da Rosa Remor de Souza e Eduardo Santos Duarte; Dois representantes de Sindicatos, Colônia dos Pescadores Z14, Andresa Vicente de Souza e Antônio Manoel de Souza; Titular Sindicato dos Bancários / Suplente SINDPESCA Laguna, Robson Fernandes e Gilberto Fernandes da Silva; Representantes de Entidade Não Governamental, SOLPRA – Sociedade Lagunense de Proteção aos Animais, Ivana Secarechi e Eliana Viola da Silva Monticeli; IABF – Instituto Ambiental Boto Flipper, José Antônio da Silva Santos e Arnaldo D’Amaral Pereira Granja Russo; representantes de órgãos responsáveis pela proteção histórica e cultural do município, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Fabiano Teixeira dos Santos e Vladimir Fernando Stello; Sesc- Serviço Social do Comercio, José Eduardo Fernandes de Oliveira e Edyara Silveira; Representante indicado por entidade vinculada à educação, pesquisa e cultura, Udesc – Universidade do Estado de Santa Catarina, Renata Rogowski Pozzo e Gabriela Morais Pereira.