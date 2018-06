Corinthians de Cabeçuda ganha destaque na imprensa paulista

Na semana passada, ao fechar o sorteio da nova fase da Copa Libertadores de América, com o Corinthians Paulista enfrentando ao Colo-Colo, do Chile, eis que o clube chileno postou nas redes sociais, nada menos que o escudo do “nosso” Corinthians, ali de Cabeçuda, fundado e mantido por muito tempo pelo saudoso Sargento Barreiros. O assunto ganhou espaço nos principais jornais da capital bandeirante.

A lembrar, que aqui, além do homônimo da Cabeçuda, o campeão brasileiro tem uma entusiasta torcida, FIEL SUL,na verdade uma sub sede.