Covid-19 – Em Laguna, 43 mortes em 30 dias

Ainda que haja a diminuição do número de casos confirmados, os lagunenses continuam preocupados com o alto índice de óbitos. Se em 15 de março, a cidade registrava 68 mortes, até ontem pela manhã os números chegavam a 111, logo com mais 43 em meio a 4.816 casos confirmados.

Na Amurel, Tubarão estava com 316 óbitos e 19.572 casos confirmados, Imbituba, com 88 mortes e 6.562 casos e Braço do Norte, com 68 mortes e 5.974 casos.

Na Amrec, Criciúma aparecia ontem pela manhã, com 384 mortes e 27.782 casos, seguido por Içara, com 71 mortes e 4.438 casos, Orleans com 55 mortes e 3.985 e Forquilhinha com 29 mortes e 3.210 casos confirmados.

Mais ao Sul do Estado, na Amesc, Araranguá era a primeira, com 160 mortes e4 8.142 casos, seguida por Sombrio, com 58 mortes e 2.721 casos, Turvo com 14 mortes e 1.604 casos e Balneário Arroio do Silva, com 33 mortes e 1.452 casos confirmados.