Covid-19 na Amurel – Casos positivos passam de 17 mil

Até às 12h de ontem, 8, os 18 municípios da Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna registravam 17.027 casos positivos de Covid-19, mas com 16.039 já recuperados, dos quais 5524 em Tubarão, 2050 em Braço do Norte, 1849 Imbituba, 944 Capivari de Baixo, 918 Laguna, 681 Jaguaruna, 671 Pescaria Brava, 644 São Ludgero e 604 em Gravatal, só para citarmos as cidades com maior número. Outro número preocupante é o de óbitos, que contabilizava até às 12h de quinta-feira, nada menos que 203, com Tubarão aparecendo em primeiro com 89, seguido por Braço do Norte com 20, Laguna 16, Capivari de Baixo 14, Imbituba 13,Gravatal 8, Jaguaruna 7, Armazém, Pedras Grandes, Pescaria Brava e São Ludgero 5 cada, Imarui 4, Rio Fortuna, Sangão e São Martinho 3 cada, Grão Pará 2 Santa Rosa de Lima, um óbito. Por sua vez, Treze de Maio é o único município da Amurel que até aqui não teve registro de falecimento.

Outros números e a proporção de casos por habitantes você confere no gráfico abaixo.