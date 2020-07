Covid-19 na Amurel – Tubarão supera índice nacional de infectados por 100 mil

A Amurel- Associação dos Municípios da Região de Laguna, viu aumentar consideravelmente o número de infectados com a Covid-19, ainda que mantendo praticamente a mesma posição de semana passada, com Tubarão registrando 1026 (superior ao índice nacional por 100 mil habitantes) e 10 mortes, Braço do Norte, com 641 e quatro mortes, Imbituba com 545 (sem mortes), São Ludgero com 254 e duas mortes, Capivari de Baixo com 254 (sem mortes), Gravatal com 196 e três mortes e na sequencia, Laguna, com 142 infectados e três mortes, aliás, uma delas, na madrugada de ontem,16. Confira outros números no quadro abaixo: