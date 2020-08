Covid-19 – Pouca testagem em Laguna

Em face dos seguidos registros que fazemos, com Laguna aparecendo sempre em sétimo lugar na Amurel, especialmente com o número de pessoas infectadas, alguns leitores questionaram a nossa redação, argumentando que aqui há um problema de subnotificação, com a terra de Anita sendo uma cidade que menos realiza testes para verificar infectados ou não, lembrando que a testagem, alegou um deles, em larga escala é o princípio básico no enfrentamento de qualquer processo infeccioso e finaliza: “sem saber o tamanho do problema,a gente anda no escuro. O teste é uma lanterna que mostra o caminho para a solução”.

Números

Até às 12h de ontem,6, na Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, a covid-19 tinha seus maiores focos em Tubarão, com 2.893 casos confirmados e 41 mortes, Braço do Norte 1.343 e nove mortes, Imbituba 1004 e quatro mortes, Capivari de baixo 574 e quatro mortes, São Ludgero 462 e cinco mortes e Laguna 392 e cinco mortes.

A palavra da secretária

Pautado o assunto, foi encaminhada uma série de questionamentos à secretaria municipal de Saúde, Valéria Olivier, logo abrindo um espaço para esclarecer as principais dúvidas de como ocorre o processo de testagem em nossa cidade e outros assuntos relacionados a Pandemia. Confira:

Estamos vivenciando a fase mais crítica da Pandemia em Laguna?

Estamos vivenciando a fase mais crítica da pandemia de Coronavírus no Estado de Santa Catarina, e não é diferente em Laguna. A cada dia acontecendo o aumento da curva ascendente, estamos no auge do inverno, onde aparece muitas doenças respiratórias, e conseqüentemente a propagação do vírus. Com o relaxamento do isolamento social, as pessoas estão mais presentes nas ruas, muitas não acreditam na circulação do vírus, achando que não serão contaminados. Hoje, na Amurel existe um colapso de leitos em UTI/SUS. O único hospital referência credenciado pelo Sistema Único de Saúde é o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão. Possui 17 leitos UTI-adulto-SUS, para tratamento COVID-19 e 5 leitos infantil, para os 18 municípios da AMUREL.No momento estamos com 100% de sua ocupação. Índice que preocupa todos os gestores, pois não sabemos como o Covid-19 vai agir em cada paciente.

Para que o leitor entenda: Como funciona o processo entre a realização, o retorno e a divulgação do resultado? Quantos dias levam esse processo?

Todo paciente que apresentar algum sintoma de síndromes respiratórias, tais como: febre, vômitos, diarréias, dores no corpo, dor de cabeça, perda do olfato, perda do paladar, coriza, tosse, deve procurar o Centro de Triagem, localizado na UBS do bairro Esperança. Se houver a suspeita e se tiver no período de coleta, ou seja, Teste Rápido no oitavo dia dos primeiros sintomas e PCR, a partir do 6º dia, dos primeiros sintomas. O teste rápido o resultado fica pronto no mesmo dia, o PCR é enviado ao Lacen, e o resultado sai em torno de 72 horas, nas condições normais. Tão logo o recebimento dos exames, sendo positivo, já é comunicado o paciente, e mantém o mesmo em isolamento, permanecendo sete dias se foi realizado Teste rápido ou 14 dias PCR. Nosso boletim diário apresenta todos os casos notificados.

O boletim diário não diz respeito aos exames realizados no dia, mas sim referentes aos que retornaram para Secretária da saúde. É isso?

Nosso boletim diário apresenta os casos notificados; no Centro de Triagem e hospitais. As informações necessárias são apresentadas.

Acompanhando o número de testagens de cidades da região, vemos que cidades como Imbituba, já passaram dos quatro mil testes e Braço do Norte dos cinco mil. Por que aqui ainda não chegamos a realizar 1.500 testes? Testagem em massa não é uma medida tomada pela secretaria de Laguna?

Já realizamos 1000 testes rápidos e 500 testes PCR. Fizemos o TR, através do soro do paciente, é um pouco mais trabalhoso, mas apresenta o resultado fidedigno. Nosso trabalho está focado onde precisamos fazer o isolamento social, a fim de diminuir a proliferação do vírus no município. Testar os contados residenciais dos casos confirmados e trabalhar os bairros que apresentam maiores números de casos confirmados. Cabeçuda testamos as pessoas que apresentavam síndromes gripais, o mesmo estamos fazendo no Portinho.

Todos os funcionários da saúde já foram testados?

Testamos todos os servidores da Secretaria da saúde, Hospital, Guarda Municipal, CMEC, Asilo e Centro de Triagem.

As emendas parlamentares recebidas foram investidas de que forma?

Recebemos recursos do Ministério da Saúde, para enfrentamento ao Coronavírus, para o Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos já repassamos R$1.560.489,48 e secretaria Municipal de Saúde recebeu R$1.906.926,12. Esses recursos são aplicados em EPIs, equipamentos, pagamento de salários das equipes de linha de frente, testes rápidos, medicamentos. Ajudamos também para finalizar as obras da UTI, do nosso hospital, que a partir de 13/08 já vai estar recebendo pacientes/SUS em seus 10 leitos.