CREA homenageou Anselmo Moraes

Ontem (26), na capital, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea) promoveu a solenidade de outorga da medalha e inscrição no livro do mérito catarinense, ao engenheiro civil Anselmo Fábio de Moraes, ex-reitor da Udesc, aliás um dos responsáveis pela vinda do Campus de Laguna e hoje integrando a equipe do prefeito Mauro Candemil.

O evento reverenciou profissionais, entidades de classe, instituições de ensino, empresas públicas e privadas que, de alguma forma, contribuíram com o aprimoramento técnico das profissões, promoveram o desenvolvimento tecnológico e a melhoria da qualidade de vida dos catarinenses. Ontem, além de Moraes foram homenageados outros cinco profissionais e duas entidades de classe com a medalha do mérito e um profissional com a inscrição no livro do mérito.

Anselmo Fábio de Moraes

Possui graduação em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Civil de Piracicaba (1975) e mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense (1985). Professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Estruturas de Concreto.

Foi Secretário de Serviços Urbanos deJoinvilla, de 1994 a 1997, diretor de Ensino do Centro de Ciencias Tecnológicas de Joinville, da Udesc, Brasil, de 1998 a 2002 e diretor geral do Centro de 2002 a 2004, reitor da Udesc, de 2004 a 2008. Ele tem Doutorado em Engenharia Civil, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), de 2004 a 2008. Atualmente, leciona no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Educação Superior da Região Sul – Ceres/Udesc e integra a equipe do prefeito Candemil.

“A homenagem faz referência à postura ética e íntegra, à dedicação e comprometimento dos profissionais com suas realizações e com o estado de Santa Catarina. A cada edição evidenciamos a importância dos profissionais e de suas profissões para o ciclo de crescimento e desenvolvimento do nosso país e do bem estar da sociedade”, disse o presidente do CREA-SC, engenheiro civil, Carlos Alberto Kita Xavier.

Outros homenageados

Engenheiros Albino Mantelli, Ronaldo Coutinho Azevedo, Gilberto Vieira Filho, Pedro Alberto de Miranda Santos, Joaquim Godinho dos Santos e Lourenço Faoro, além das associações regionais de engenheiros e arquitetos de Itajaí e de Concórdia.