Criação de Robalo em Cativeiro

No início da tarde de ontem, o prefeito Mauro Candemil, em companhia de secretários, do presidente da Câmara, Vereador Cleosmar Fernandes e de empresários da pesca, recebeu em gabinete os engenheiros Gabi Wolkinson e Jacques Galczewski, da empresa israelense SeanDream e Igor Mancini e Victor Guerchon, brasileiros que os representam no Brasil, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico Adenilso Biazus e o diretor do INVESC, Antonio Slosaski. Depois de uma conversa de mais de uma hora, toda a comitiva conheceu pontos dos 42 km do litoral lagunense além das lagoas.

Tecnologia em criação de peixes

A BSD é uma indústria terrestre de produção de peixes, ambientalmente controlada oferecendo uma solução econômica que foca a crescente escassez global de peixes, a BSD oferece um ecossistema completo para uma alta sustentabilidade, empregando reciclagem e produzindo resíduos mínimos absolutos, com impacto ambiental quase nulo. A SEA DREAM fica localizada em Israel, tendo outra unidade em Nevada.

O Robalo (European Sea Bass), é o segundo peixe mais cultivado em fazendas, depois do salmão, enquanto os suprimentos de robalos selvagens permaneceram consistentemente em 10.000 a 15.000 toneladas por ano, a produção de Robalo criado é estimada em quase 170.000 toneladas. O Robalo é criado e pescado pincipalmente no mediterrâneo, com quase 50% dos eixes provenientes da Grécia.

Plano de Desenvolvimento o principal produto da BSD, a indústria de produção de peixe, será construída em várias etapas. Sendo uma fábrica de processamento de peixe, uma usina de processamento e uma fábrica de alimentos parra animais.

Projetos futuros da BSD tais como: Geração de eletricidade a partir da energia solar, incubadora de ovas de peixe, cultivo para produzir peixe, cultivo de algas para servir como substituto de proteína em alimentos para peixe.

Produção de peixe, esta instalação inclui edifícios fechados com grandes tanques de agua em meio a ambiente semi-intensivo. A instalação criará o peixe desde alevinos até a maturidade. A produção anual prevista é de 30 mil toneladas. Investimento de U$ 23 milhões de dólares dos quais, U$ 14,5 milhões serão direcionados para aquisição do terreno e infraestrutura, bem como aquisição de equipamentos, para aquicultura de ponta.

Terreno para implantar o complexo de criação de peixes de 40.000 metros quadrados. Será construído em várias etapas; fábrica de processamento de peixes.

Precisa de mobilidade a rodovias e a portos.

Planejamento de construção da fábrica é em torno de 12 a 15 meses, no entanto estima-se que possa começar a criar peixes mais cedo, em seções, isolados.

A operacionalização começa quando primeiro lote de alevinos, é introduzido em seus diferentes estágios de crescimento até maturidade.

O robalo hibrido maduro pesa aproximadamente 600 gramas e está pronto para venda com prazo de 10 a 12 meses.

Durante esta etapa a fábrica começará a retirar os peixes maduros, limpando e empacotando-os para embarque para cliente, (distribuidores, atacadistas, empresa de alimentos e restaurantes).

O peixe será criado a razão de50 kg de peixe por tonelada métrica de água. Isso permitirá que atinja a certificação de sustentabilidade ambiental.

A empresa já garantiu elação com grandes distribuidores de peixes e frutos do mar, permitindo que todos os produtos da instalação, sejam vendidos e enviados regularmente. A partir do 3º ano, a empresa inicia processamento adicional e produzirá filetes de peixes embalados.

Por que o Brasil?

A BSD já definiu o estado de Santa Catarina, para construção de sua fábrica, de acordo com índice de bem estar econômico (IDH), o estado de Santa Catarina revelou o maior bem estar econômico em relação a outros estados. Além disso o estado é o segundo maior importador de peixe fresco no Brasil. A localização e os recursos naturais de Santa Catarina, fornecem a BSD todos os recursos necessários que ela precisa para operar adequadamente.