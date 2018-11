Natural de São José dos Pinhais, PR, Cristiane Belmiro Netto considera-se uma paranaense de alma lagunense. Também pudera, foi na terra de Anita, que a focalizada viveu e vive grande parte de sua vida. Mãe de Mariana, Marcos Vinícios e Manoela, chegou a morar na Espanha por sete anos, mas de volta a cidade, para sorte dos paladares mais aguçados, atualmente dedica-se ao ramo da gastronomia.

Filha dos saudosos dona Maria e “seo” Eraldo, ela explica como tudo começou: “A culinária está presente na minha vida desde que estava no ventre da minha saudosa mãe. Lembro que tudo em nossa casa sempre teve a cozinha como cenário e estávamos sempre à mesa, fosse degustando um café ou algum prato especial”, recorda.

Antes de investir no segmento, Cristiane chegou a desempenhar outras atividades: “Já fui manicure e vendi roupa por muitos anos. Comecei com lingerie e quando vi já estava no vestuário feminino e masculino. Foi algo que gostei de fazer, mas com o qual não me identifico tanto quanto como a culinária”.

Avó coruja de Eloá, ela revela um de seus segredos na cozinha: “Procuro personalizar meus pratos ao máximo, de acordo com as preferências de cada cliente. O importante é fazer chegar à mesa um produto de qualidade e que satisfaça quem vá degustá-lo”.

Para ganhar os novos e fidelizar cada vez mais seus clientes, ela explica o que tem feito: “Diante de um mercado tão competitivo, procuro investir o meu tempo livre em cursos, focados na área do empreendedorismo, o que só vem a enriquecer ainda mais meu trabalho e abrir novas portas. Também faço parte de várias feiras de artesanato, que têm um grande valor cultural”.

Durante sua permanência na Espanha, a paranaense vivenciou um verdadeiro intercâmbio culinário: “Convivia não apenas com brasileiros, o que me possibilitou ter um contato ainda maior com pratos das mais diversas partes do mundo. Me encantei pela gastronomia mediterrânea e inclusive fiz alguns cursos”.

Quando questionada sobre a demanda de trabalho, avalia: “Muitos tem a impressão de que produzindo em casa, o tempo livre é maior. Ledo engano. Acordo cedo, faço minha caminhada habitual e na volta já estou na feira ou no mercado. Dali pra frente é colocar o forno para funcionar e conciliar o dia entre os quitutes e os afazeres domésticos”.

Se o assunto é Laguna, manifesta sua opinião: “Moramos numa terra abençoada, é um verdadeiro paraíso. Temos segurança, um fluxo mínimo de carros, tudo está sempre tão próximo, são facilidades que os grandes centros não oferecem, e que só valorizamos quando nos deparamos com o caos da cidade grande”.