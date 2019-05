Receber os clientes, atender ligações e transmitir recados, são algumas das funções do dia a dia de Cristiane de Souza. Secretária em um escritório de advocacia de nossa cidade, a focalizada que chegou a trabalhar em uma padaria e em uma loja de acessórios, foi indicada para vaga por intermédio de uma cunhada: “Ela soube que estavam precisando de alguém e de pronto fui deixar meu currículo. Fui chamada, fiz uma experiência e fui contratada”, recorda.

Casada com Nilson e mãe de Maria Eduarda, ela elenca o que a atividade tem de melhor: “Gosto muito de atender as pessoas, de me sentir útil e da responsabilidade que tenho. São sete anos de escritório e me sinto realizada com tudo que desempenho”.

Quando questionada sobre os desafios, aponta alguns deles: “É preciso organização e muito responsabilidade. Considero que são dois pontos essenciais para quem trabalha nessa área”.

Nas horas de folga, a filha de dona Maria de Lourdes e de “seo” Loureci procura estar na companhia da família: “Sou muito caseira. Gosto de cuidar da minha filha, ir ao culto e curtir minha casa”.

Sobre Laguna, ela manifesta sua opinião sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento: “Acredito que seja preciso investirmos ainda mais na educação, na saúde e gerar oportunidades de emprego para nosso povo”.