Curso de Dança no 3 de Maio

Com mais de 100 participantes, na noite da última 6ª feira (13), foi promovida na Sociedade Recreativa 3 de Maio, no Magalhães, a primeira aula do curso de dança de salão, realizado gratuitamente pelo grupo Raízes de Soledade/RS, com apoio da prefeitura de Laguna, claro ensinando a dança gaúcha.

Socialização, se exercitar, aumentar a autoestima e autoconfiança, relaxar corpo e mente. São diversos os motivos pelos quais as pessoas buscam as aulas de dança, mas o evento de sexta-feira no 3 de Maio foi o que reuniu o maior público, disse um dos professores, João Portella que completou afirmando que esta “foi a maior aula inaugural realizada este ano na região”.