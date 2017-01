Curso de Qualificação: Gestão de Negócios

A Fundação Bradesco, através da Escola de Educação Básica e Profissional Professora Adélia Cabral Varejão, comunica que estão abertas as inscrições para o curso de qualificação de Gestão de Negócios.

O curso possui vários módulos de ensino, iniciando com Fundamentos de Administração, sendo este módulo pré-requisito para os demais cursos do itinerário Gestão Empreendedora de Negócios Administração de Recursos Humanos e Vendas, Finanças e Operações de Serviços.

A direção do estabelecimento lembra que para realizar o curso é necessário ter cursado ou estar cursando o Ensino Médio como pré-requisito; os cursos serão realizados no período noturno de segunda a quinta feira, tendo como previsão de início em 13 de fevereiro deste ano. Quanto as vagas elas são ilimitadas e haverá um processo seletivo para os interessados.

Os interessados que preencherem os pré-requisitos necessários deverão comparecer à secretaria da escola, portando documento de identidade e comprovante de escolaridade para realizar a inscrição para o processo seletivo do curso.

A Escola Adélia Varejão está situada à rua São Pedro, 221, no Magalhães. Outras informações pelos fones 36440503 e ou 36441998.