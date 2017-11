Formado em Educação Física e Esporte, com especialização em personal trainer e coach L-2 CrossFit, Daniel Pereira Neves, em parceria com o sócio Breno, vem propagando o CrossFit entre os laguneses e conquistando cada vez mais adeptos para o box Astros. Natural de São José dos Pinhais (PR), o filho de dona Marilda (Pereira) e de “seo” Antônio Neves Neto começou a praticar esportes ainda na infância: “Minha primeira experiência foi na escolinha do LEC (Laguna Esporte Clube) aos nove anos. Aos 12 já estava representando nossa cidade como atleta de futsal, sob o comando do professor Geraldo Tavares, o “Gelatina”, lembra.

Sua trajetória profissional teve início no ano de 2006, na Escola Ana Gondin: “Substitui alguns professores de Educação Física do colégio. Tempo depois, tive a oportunidade de estagiar no Departamento de Esportes de Laguna. Exercí também a função de preparador físico das equipes de nossa cidade na Olesc e nos Joguinhos Abertos e fui técnico de remo e canoagem no projeto Viva Esporte”, recorda

Com o término da graduação, Daniel optou por especializar-se na área de personal trainer: “Decidi montar um estúdio nos fundos da minha casa. E assim, aos poucos, fui conquistando alguns alunos. Paralelo a isso, na pós graduação, reencontrei o Breno e começamos a treinar juntos e participávamos dos mesmos cursos por todo Brasil. Até que surgiu a ideia de montarmos uma sociedade e de lá pra cá já se passaram um ano e quatro meses”.

Com muita dedicação e trabalho, e contando com ajuda dos familiares e amigos, a dupla conseguiu realizar um antigo sonho: “Nossa meta era montar um box de CrossFit na cidade. Encontramos o espaço, reformamos e hoje, orgulhosos, vemos o número de alunos aumentar cada vez mais”.

Quando questionado sobre essa aceitação da modalidade pelo público lagunense, ele avalia: “Ainda existem muitas pessoas que tem um certo receio, por acharem o treino muito pesado. É preciso um esclarecimento de que o treinamento é feito de forma individualizada, através da condição física de cada pessoa, com movimentos adaptados para que cada um consiga fazer o seu melhor”.

Para o futuro, os planos são muitos: “Quero poder investir cada vez mais na nossa academia, melhorando a estrutura, trazendo aos alunos tudo que há novo no mercado. Realizar mais cursos na área, continuar treinando, evoluindo e passar o meu conhecimento para os futuros profissionais da área”, elenca.

Se o assunto é Laguna e seu desenvolvimento, Daniel tem sua opinião formada: “Amo morar nessa cidade. Apesar de sentir que está abandonada, vejo uma leve evolução em algumas áreas e a vontade de mudança dos jovens me deixa um pouco esperançoso. Acho que se cada um fizesse sua parte e não ficasse apenas reclamando dos políticos, Laguna estaria bem melhor”, avalia o focalizado que nas poucas horas de folga, procura dedicar-se aos seus hobbies prediletos: “Curto treinar ao ar livre, surfar, descansar, viajar e sair com os amigos”.