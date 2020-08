Gerente da loja Kilojão, Daniela Cardoso de Souza se mostra uma verdadeira entusiasta quando o assunto são as vendas. Em meio a um universo de variedades de produtos, entre cama, mesa e banho, vestuário infantil, feminino e masculino, a filha de dona Eulina e do saudoso “seo” Antônio Francisco se realiza em tudo o que faz.

Formada em Geografia, após lecionar por alguns anos, Daniela decidiu deixar a sala de aula e dedicar-se integralmente ao comércio: “Trabalhei em escolas estaduais de nossa cidade. Durante o período de recesso escolar, comecei na loja, encarando a oportunidade como uma segunda opção. Há cerca de quatro anos me dedico exclusivamente às vendas”, explica.

Quando questionada sobre os requisitos que não podem faltar em sua atual profissão, pontua: “Assumi na gerência em janeiro. Creio que na posição que ocupo a motivação, a força de vontade e a busca constante por inovação são essenciais”, avalia.

Casada com Guilherme, com quem tem a filha Alice, a focalizada demonstra estar satisfeita com a rotina profissional que vivencia: “Gosto muito do ambiente da loja. Pesquisar o que será tendência, agregar novas marcas e produtos são oportunidades que me motivam. Satisfazer os clientes, vendo que eles saem felizes com suas compras é o melhor retorno que se pode ter”.

Se o assunto são os desafios, Daniela cita a Pandemia e a atualização diária como alguns deles: “É preciso estar conectada constantemente e a frente do tempo. Motivar as vendas em meio ao cenário que vivemos pede planejamento, muito foco e determinação. Tenho fé que em breve superaremos essa má fase”.