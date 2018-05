De Laguna à França: Pesquisa independente sobre Ladrilhos Hidráulicos

Durante o mês de abril, uma pesquisa científica independente, realizada por acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC, levou os ladrilhos hidráulicos que pavimentam as calçadas de Laguna para a França. Seus integrantes são os acadêmicos Amanda Dal Molin, Deborah Acordi, Francielen Meurer, Isadora Cardoso e João Paulo Mota, com coordenação de Indio Vignes.

A necessidade da investigação surgiu da lacuna bibliográfica referente ao elemento arquitetônico, uma vez que as fontes consultadas pelo grupo até então resultaram insatisfatórias devido à sua natureza vaga. Manifestou-se então a urgência em produzir uma averiguação aprofundada sobre a temática, de forma a compreender, com respaldo científico, a gênese histórica e construtiva do referido componente.

Para isso, o time executa, desde 2016, levantamento in loco dos ladrilhos instalados dentro da Poligonal de Tombamento do Centro Histórico, definida pelo IPHAN em 1985. Além da pesquisa em campo, elaborou-se ainda levantamento histórico e bibliográfico desta técnica no município. Dessas atividades, resultou uma entrevista documentada com o sr. Eloir Machado, último ladrilheiro vivo da cidade, produzida em 2017. Após a finalização das filmagens, a equipe incumbiu-se de presentear o mestre com um exemplar de suas antigas produções: um ladrilho hidráulico texturizado, branco e vermelho, bem conhecido dos conterrâneos.

Os ladrilhos lagunenses acabaram por pavimentar o caminho dos pesquisadores até a França. Convidado pelo CICP (Centro Internacional de Construção e Patrimônio), o coordenador do projeto ministrou uma conferência sobre o assunto em Viviers, cidade francesa onde nasceu a técnica do ladrilho hidráulico.

Repercutindo os acontecimentos no Velho Mundo, a equipe em Laguna foi convidada a palestrar sobre o tema na Faculdade SENAC, em Tubarão, no último dia 19. O espaço foi cedido pela coordenadora do curso de Design de Interiores, profª Cristina Godinho, e pela profª Cláudia Formentin, que leciona a disciplina de Composição Formal. A noite foi proveitosa, com troca de experiências entre alunos e professores, em ambiente propício para o conhecimento científico.

A pesquisa continua, embora ainda encontre dificuldades comuns às iniciativas independentes. Entretanto, após o retorno positivo das referidas apresentações, a equipe renovou os ânimos para dedicação extracurricular, estreitando os laços entre academia e comunidade.