Debate sobre a reforma da previdência

Toda a população lagunense está sendo convidada a participar na próxima segunda-feira (13), às 10h da manhã, no Clube União Operária, de importante debate focalizando a famigerada reforma da Previdência, em promoção do Fórum Catarinense em Defesa dos Serviços Públicos.

O Fórum de Luta em Defesa dos Direitos é um movimento social nascente, surgido no âmbito do Fórum Catarinense em Defesa dos Serviços Públicos, e que tem se ampliado para somar forças e construir uma unidade com o conjunto das trabalhadoras e trabalhadores da cidade e do campo, dos movimentos comunitários, da juventude e demais setores da sociedade civil. Em Santa Catarina, trabalha na construção de uma frente de resistência de amplo espectro político e de alcance estadual, o que implica duros desafios, comuns ao conjunto das forças populares neste difícil momento da história brasileira.

Neste momento estão engajados na campanha em defesa da aposentadoria e da previdência pública, social e solidária, contra a proposta da PEC 287 (“reforma” da Previdência), que visa dificultar o acesso da população trabalhadora aos seus direitos históricos e benefícios conquistados com o suor do trabalho.

O movimento tem feito um grande esforço para estadualizar esta campanha, e além das reuniões e atividades realizadas em Florianópolis, conseguiu formar núcleos locais em São José, Jaraguá do Sul, Chapecó, Correia Pinto, Criciúma e Balneário Camboriú,

Assim, o convite está sendo feito aos lutadores e lutadoras sociais, entidades e população em geral da região de Laguna, Tubarão, Capivari de Baixo e municípios próximos para uma reunião local do Fórum de Lutas. Além de compartilhar material e informações da campanha de luta contra a PEC 287, será discutida a possibilidade da formação de um núcleo regional para fortalecer a luta. Participe!