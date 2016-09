Formada em Cosmetologia e Estética, a lagunense Débora Novaes Linhares descobriu a oportunidade de especializar-se na área que sempre simpatizou, quando ainda cursava Farmácia. Através do incentivo da saudosa mãe, encarou e desafio e hoje, realizada, acumula quatro anos de experiência no currículo.

Mãe de Arthur, ela elenca os indicativos que vê necessários para quem atua na área da beleza e bem estar: “Inicialmente, o profissional precisa estar munido de produtos de qualidade e de aparelhos que realmente tragam bons resultados. Além disso, creio que quem lida com o público necessita prestar um bom atendimento, deixando o cliente mais à vontade possível”.

Sobre sua rotina, dividida entre o trabalho e os cuidados com o filho, revela: “Dispenso a parte da manhã para dar atenção ao Arthur. À tarde, após deixá-lo na creche, sigo com minhas atividades profissionais, seja em Laguna, onde faço atendimento em domicílio ou em Tubarão, onde também tenho algumas clientes”, explica a esteticista que ainda em setembro abrirá seu espaço no bairro Magalhães.

Quando questionada sobre o que há de melhor na atividade que desempenha, dá sua opinião: “Ver minhas clientes satisfeitas e felizes com os resultados. Diante da vasta gama de tratamentos disponíveis atualmente no mercado da beleza, é grande o desafio de estar sempre atualizada para atender todas as necessidades”.

Nas horas de folga, Débora dedica-se à família: “No tempo que sobra, gosto de ficar com o meu bebê, curtir a família e fazer minhas encomendas de trabalhos manuais”.

Para o futuro, especializar-se está nos planos: “Quero fazer uma pós graduação e estar sempre me atualizando, trazendo para as lagunenses tudo que há de novo na área em que atuo”, finaliza.