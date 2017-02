Demonstração do Blokinho Rosa atrai muitas crianças

Uma prévia de tudo o que vai acontecer no Blokinho Rosa, na terça-feira (28), foi demonstrada sexta-feira (17), no Farol Shopping, em Tubarão. Os pequenos aproveitaram e iniciaram o período festivo, preparado especialmente para eles.

O Blokinho Rosa foi criado para sacudir a ‘molecada’, proporcionando interação e muito conhecimento para os pequenos, no tempo deles. Na terça-feira (28), o Blokinho comemora a segunda edição, que será no Puppy Play do Farol Shopping. O evento, que promete muitas risadas para as crianças, começa às 17h e segue até as 20h.

O DJ Paulo Martins vai animar os participantes com músicas infantis e a Bel Anima fará parte da festa, com brincadeiras, pinturas faciais, adereços de carnaval e muita diversão. Os pequenos podem beber água, refrigerante, comer algodão doce e pipoca por conta da casa e, para a semana seguinte ao Carnaval, terão bônus de R$ 30 no Puppy Play.

Os abadás estão à venda nos estabelecimentos credenciados: Loja do Bloko Rosa (Laguna), Container na Praça Seival (Laguna), Loja Infantum – Farol Shopping (Tubarão), Puppy Play – Farol Shopping (Tubarão), Canário Café (Tubarão) e Gloss cosméticos (Braço do Norte).

Agende-se:

O quê: Blokinho Rosa (Carnaval para crianças)

Quando: 28/02/17 (terça-feira)

Que horas: 17h às 20h

Onde: Puppy Play – Farol Shopping (Tubarão)