Deputado Mário Motta em Laguna

À convite do Jornal de Laguna, veio à cidade ontem, pela manhã, o conhecido homem de imprensa, hoje deputado estadual Mário Motta, sendo recebido pela direção do JL e por integrantes das emissoras de rádio de Laguna no já tradicional Café Matriz.

Mário Motta, que diz “estar” deputado estadual, é professor e radialista e que nasceu e criou-se no circo, do palco ao picadeiro, de músico a palhaço. Aos sete anos estrelou no Rio de Janeiro o filme nacional Maria 38. É formado em Educação Física e pós-graduado em Educação Física Infantil, e técnico diplomado em cinco modalidades esportivas.

Estreou como radialista na Rádio Piratininga, de Tupã/SP, passando pelas rádios Princesa, Rádio Clube de Lages e Emissora ABC, de Santo André/SP. Na TV iniciou a carreira na TV Planalto, de Lages, e como âncora do Jornal do Almoço, na RBS – hoje NSC TV – onde permaneceu por 36 anos. No radiojornalismo atuou como âncora na Rádio Diário da Manhã – hoje Rádio CBN/Floripa. Por 16 anos manteve uma coluna diária no jornal Hora de Santa Catarina.

Em 2019 foi convidado pela direção de Jornalismo da Rede Globo para fechar as apresentações do Jornal Nacional, 50 anos.

Mas como ele costuma dizer: “E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho por mais que pense estar”. Trecho da música de Gonzaguinha, Caminhos do Coração.

Mário Motta “está” deputado estadual, eleito para o mandato 2023/2026, com 56.363 distribuídos em diversas partes do Estado.

Utiliza o gabinete de número 110 na ALESC, em Florianópolis, e tem escritório regional, em Lages, à rua Presidente Nereu Ramos, 73, 10º andar, salas 1003 / 1004, telefone 49 3191 1482.

Tanto o gabinete na ALESC quanto o escritório regional têm equipe técnica, escolhida por meio de processo seletivo. O gabinete e o escritório permanecem abertos de 7 horas da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira.

Em entrevista ao JL e depois na Difusora FM 91.5, nesta sexta, ele participará do Jornal da MIX, FM 103.1, com Paulo Cereja.

Sobre a luta que desenvolve, Motta enumerou o que segue:

Edital de Emendas Impositivas/Participativas:

“Esse edital tem como objetivo selecionar projetos eficientes a serem financiados por meio desta verba pública que são as ditas emendas impositivas e que eu pretendo chamá-las de participativas a partir de então, visando contribuir para a melhoria da vida do cidadão e de suas comunidades por todo o estado de Santa Catarina.”

As inscrições para o edital já estão abertas e podem ser feitas até o dia 22 de agosto, por meio do site www.deputadomariomotta.com.br/emendas, com os resultados sendo divulgados em 2 de outubro, até às 18 horas. Podem participar do certame órgãos e instituições públicas estaduais, municípios e instituições sem fins lucrativos.

O processo de escolha será feito de forma impessoal e transparente, mas reservando a maior parte das emendas a projetos que atendam os municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

“Eu quero estimular a todos a não perderem a oportunidade de apresentar um projeto e de ajudar a construir um futuro melhor para a sua cidade ou para qualquer região de Santa Catarina.”

Educação Nota 10 – Programa de Fiscalização Educada:

Projeto de fiscalização dos contratos de reforma/ampliação, alimentação escolar e suporte às escolas com baixo desempenho de educação (IDEB), criado pela equipe de gabinete do deputado estadual Mário Motta.

O objetivo do projeto tem três focos básicos:

1º – Fiscalização de contratos de reforma e ampliação, para que o dinheiro público seja bem gerido;

2º – Qualidade e fornecimento adequado de alimentação escolar;

3º – Suporte às escolas com baixo desempenho em educação, com base no IDEB.

O deputado e sua equipe acreditam que uma educação de qualidade é a porta de entrada para uma vida mais digna e feliz para as centenas de milhares de crianças e jovens catarinenses, que estudam ou irão estudar na rede estadual de ensino.

Trazer à tona os problemas, apontar soluções e discutir melhorias é o que fundamenta a iniciativa do deputado, que tem a educação como prioridade em seu mandato.

Para conhecer mais detalhadamente o projeto acesse https://educacaonota10.mariomotta.com.br/

Do picadeiro do Circo ao Jornal Nacional Um legado de vida e carreira

Quando se ouve o nome Mário Motta logo vem à mente o comunicador.

Muito mais do que comunicador, Mário Motta é um contador de histórias nato.

Estar com ele é não ver o passar. Ele viaja pelos mais diferentes temas e sempre tem um apontamento vivido em sua trajetória de mais de 3 décadas em veículos de comunicação.

Iniciou a vida profissional como professor de Educação Física, mas foi no rádio que ele estreou a vida de comunicador e notabilizou-se pelo profissionalismo, habilidade, carisma, espírito agregador, conciliador, virtudes que lhe trouxeram inúmeras homenagens e condecorações durante a vida profissional.

Do picadeiro do Circo ao Jornal Nacional, Um legado de vida e carreira, editado pela Insular, é um passeio em fatos e fotos, com prefácio de Augusto Cury, escrito pelo comunicador Mário Motta, que será lançado na próxima terça-feira, 16, a partir das 19 horas, no hall da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em nossa capital.

Em suas quase 300 páginas o autor desfila sua história de vida recheada de momentos mágicos, especiais, emocionantes e deslumbrantes, marcados por participações ao lado de figuras ilustres e icônicas do mundo artístico, literário e esportivo.

E são estes momentos que Mário descreve em cada um dos capítulos dessa obra literária, comentada nas abas da edição pelos amigos Roberto Alves (comentarista esportivo), Janaína Paes (professional brander) e posfácio do irmão Gilberto Pinto da Motta.Serviço:

O quê: Lançamento da obra literária Do picadeiro do Circo ao Jornal Nacional, Um legado de vida e carreira

Dia: 16 de maio – 3a feira

Hora: das 19 horas às 21 horas

Local: Galeria Meyer Filho, no hall da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Atualizações do mandato

Comissões parlamentares: o que são e como funcionam?

“As comissões parlamentares são grupos de deputados ou representantes eleitos que se reúnem para estudar e analisar projetos de lei e outros assuntos de interesse público. Elas são criadas dentro das assembleias legislativas estaduais e têm o objetivo de aprimorar a qualidade dos projetos de lei que serão votados em plenário, além de fiscalizar e acompanhar o trabalho do poder Executivo.

Comissões que participamos:

Na ALESC nosso mandato está participando de um total de 6, das 21 comissões existentes. São elas:

Legislação Participativa (presidente), Cultura, Educação e Desporto (vice-presidente), Finanças e Tributação (membro), Relacionamento Institucional, Comunicações, Relações Internacionais e Mercosul (membro), Defesa dos Direitos do Idoso (membro), Administração, Trabalho e Serviço Público (membro) e Legislação Participativa (presidente)

Esta comissão tem como objetivo acolher sugestões de iniciativa legislativa apresentada por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, com exceção de partidos políticos. É de fundamental importância na democratização do processo legislativo. É a comissão onde o cidadão faz as leis.

Cultura, Educação e Desporto (vice-presidente)

A Comissão de Educação está envolvida em questões relacionadas à educação em geral, incluindo políticas e sistemas educacionais, recursos humanos e financeiros, valorização dos profissionais da educação e temas como educação especial e religiosa.

Comissão de Finanças e Tributação (membro)

A Comissão de Finanças e Tributação é crucial para o equilíbrio das contas públicas estaduais, analisando matérias financeiras e tributárias que afetam diretamente o bolso do contribuinte. Sendo uma comissão terminativa, ela pode encerrar a tramitação de projetos antes mesmo de chegar ao plenário.

Relacionamento Institucional, Comunicações, Relações Internacionais e Mercosul (membro)

Nesta comissão são discutidos programas de integração com outros estados e países, especialmente do Mercosul. O objetivo é promover políticas integrativas por meio do estudo de acordos e proposições relacionados a comércio exterior e outras políticas internacionais.

Defesa dos Direitos do Idoso (membro)

É uma comissão de mérito que discute políticas destinadas a pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, nos termos da lei. Projetos de lei e outras iniciativas legislativas que tenham relação com a proteção e garantia dos direitos dos idosos são apreciados nesta comissão.

Administração, Trabalho e Serviço Público (membro)

Trata de assuntos relacionados ao trabalho, bem-estar social e ordem social em Santa Catarina. Ela analisa propostas legislativas que impactam ou beneficiam os trabalhadores, além de temas como a reforma administrativa e previdenciária para servidores públicos do Estado.