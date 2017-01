Descaso: Cidade sofre com o abandono

22 dias após o forte temporal que se abateu sobre a cidade, poucas tem sido a solução para os problemas que vem causando, além do matagal que está tomando conta das ruas, não só no centro histórico como em todos os bairros, reflexo da falta de ações do poder público municipal, sem contar a buraqueira e pior, crateras mais profundas como as das ruas Júlia Nascimento, ao alto, (entre o Centro e o Mar Grosso), aonde esta semana caiu um automóvel, e Raul Ferreira, próxima ao Hospital, no centro, além da estrada entre Bananal e Madre, mais exatamente no bairro de Figueira, ali sim, onde foi feita uma pequena ação paliativa, e na Caputera.

Praças abandonadas

No Magalhães, a Praça Polidoro Santiago, em frente a Matriz de Nossa Senhora dos Navegantes, o problema não deixa de ser diferente, contando com um pequeno parque infantil, se é que pode ser chamado como tal, completamente destruído. Tem ainda as praças junto ao monumento do Trabalhador e Souza França, também no Magalhães, a Paulinho Baeta, em frente a Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, na Roseta, entre outras.

Falta de recursos

O prefeito Mauro Candemil, seguido tem “colocado a culpa” na falta de recursos e que aguarda verbas dos governos estadual e federal, já que decretou estado de emergência.

Quase 200 milhões em créditos

Bem que o prefeito poderia desencadear uma forte campanha para cobrar os grandes devedores de IPTU, ITBI e ISS, além de ocupar os próprios públicos (como CSU, PAM, antigas instalações do Porto, no centro e Magalhães) hoje fechados, logo deixando de pagar aluguel.

Apoio da Amurel

Na quarta-feira (18), à tarde, o assessor especial de Planejamento, professor Anselmo Fábio de Moraes, em companhia da secretária de Planejamento, Silvânia Barbosa e do assessor de Gabinete, Laércio Freitas, esteve na Amurel – Associação dos Municípios da Região de Laguna, em Tubarão, quando em reunião com o diretor executivo, Celso Heidemann, foi solicitado apoio técnico para elaboração urgente de quatro projetos de engenharia, sendo dois de contenção e drenagem nas ruas Júlia Nascimento e Raul Ferreira, respectivamente, um outro de pavimentação da avenida Costa Carneiro, na praia do Mar Grosso e um quarto projeto, de pavimentação da rua Claudio Horn, na praia do Gi, obra a ser executada com recursos do ministério do Turismo.