22 dias após o forte temporal que se abateu sobre a cidade, pouca tem sido a solução para os problemas que vêm causando, além do matagal que está tomando conta das ruas, não só no centro histórico como em todos os bairros, reflexo da falta de ações do poder público municipal, sem contar a buraqueira e pior, crateras mais profundas como as das ruas Júlia Nascimento, ao alto (1), (entre o Centro e o Mar Grosso), aonde esta semana caiu um automóvel, e Raul Ferreira (3), próxima ao Hospital, além da estrada entre Bananal e Madre, mais exatamente no bairro de Figueira (2), ali sim, onde foi feita uma pequena ação paliativa, e na Caputera.